Autoridades Provinciales recorrieron los avances de obra del Barrio Santa Cruz en Río Gallegos

El Gobierno de Santa Cruz, representado por el jefe de Gabinete, Leonardo Álvarez; el ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura, Ignacio Perincioli; y la vocal del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) María Grasso, recorrieron el Barrio “Santa Cruz” construido por el Programa Nacional “Techo Digno”, en la ciudad de Río Gallegos.

El Barrio “Santa Cruz” está conformado por más de 200 viviendas, muchas de las cuales están en construcción mientras que otras están en la última etapa de su obra. El objetivo de la recorrida fue visualizar el grado de avance para su pronta entrega a las familias santacruceñas.

Las viviendas están apostadas en terrenos altos de la ciudad, cuentan con una superficie 11 metros de frente por 25 metros de fondo y están diseñadas con una proyección de ampliación a futuro, para aquellos adjudicatarios que así lo quieran hacer.

El ministro de Economía, Ignacio Perincioli, manifestó al respecto: «Pudimos recorrer todas las manzanas y ver el distinto grado de avance de las obras en ejecución. Esperamos pronto poder ir entregando sectores de viviendas que ya tienen un avance muy alto. Cabe aclarar que para las obras del Programa “Techo Digno” durante los cuatro años anteriores de gestión, el Gobierno Nacional no nos envió los fondos para su continuidad. Por lo que el Gobierno Provincial, con fondos propios, decidió continuar con las obras para que no queden abandonadas. Es un trabajo muy grande y de mucha inversión que se ha demorado por la escasez de recursos de la provincia, pero no se ha detenido».