Obispo García Cuerva pidió al gobierno reabrir las iglesias con un nuevo protocolo

El Obispo de Santa Cruz y Tierra del Fuego Jorge García Cuerva reveló que espera la aprobación por parte del gobierno provincial de un protocolo para la reapertura de templos.

Luego de adelantar que a pedido de él, el Papa Francisco envió un mensaje especial dedicado por la 40° peregrinación a la Virgen de Güer Aike, adelantó que por la pandemia este año la procesión será virtual. «Si el gobierno autoriza la caminata dependerá de cada uno», explicó el líder religioso tras aclarar que hoy todos los esfuerzos son razonablemente dedicados a combatir el coronavirus y que no habrá baños químicos ni asistencia médica.

En el mismo sentido, advirtió que en caso la procesión se habilitara podría llegar a generarse aglomeración de fieles. «El problema es que en la escalera nos concentraríamos todos y podríamos ser un foco de riesgo», advirtió y continuó: «Yo tomo la imagen de Luján donde prepararon una peregrinación virtual. Se sabe que ese día hubo gente que se mandó sola. Fue un grupo muy reducido que sabía que no iba a contar con el apoyo».

Caravana con la imagen de la virgen

Este viernes a las 16, se iniciará la tercera caravana organizada por el Centro Pastoral Laura Vicuña. «Hoy vamos a Los Lolos. Voy a acompañar. Animamos a que, al escuchar las bocinas, la gente salga a la puerta de su casa para ver lo que pasa».

Aborto

En otro sentido, García Cuerva se refirió al proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo enviado por el presidente Alberto Fernández al Congreso de la Nación. «La vida por sobre todo. Estoy en contra del aborto. Aquellas personas que abortaron viven un trauma terrible. No es un debate sólo de los sectores más vulnerables. Una sociedad que habilita la posibilidad de matar a las personas por nacer no está bien. No es una opinión religiosa. Siempre elijo la vida, cueste lo que cueste».

