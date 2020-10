D’Amico: “El Intendente debería multar la inoperancia de muchos funcionarios”

Río Gallegos, 21 de octubre de 2020.- La concejal Daniela D’Amico explicó los motivos por los

cuales no acompañará el proyecto enviado por el Intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, que

busca multar a las personas, con montos de hasta 200mil pesos, por transitar en la ciudad.

La concejal radical, dio cuenta de la ilegalidad de la medida, que busca sancionar incluso a los

vecinos que circulan a pie, a pesar de no tener competencia para hacerlo “Son infracciones que

no pueden establecerse dentro del código de faltas ni de la ley nacional de tránsito, ya que no se

viola ninguna norma. Además, solo habla de montos sin una fecha precisa de finalización

demostrando un único fin recaudatorio. No vamos a acompañar estas medida porque es una

incoherencia”

La edil hizo referencia a los actos públicos del jefe comunal en los distintos barrios de la ciudad

“Grasso, que realiza reuniones constantemente con más de 10 personas, quiere sancionar a los

vecinos por caminar por la calle. Hace pocos días fuimos testigos de largas colas fuera del

juzgado de faltas que pusieron en riesgo a los vecinos. La misma velocidad para enviar este

proyecto al Concejo podría tenerla para prorrogar los vencimientos de los carnet de conducir”.

“El intendente -continuó- debería multar la inoperancia de muchos funcionarios responsables de

cuidar los accesos a la ciudad. Debería multar a los que tenían que brindar herramientas al

sistema de salud y no lo hicieron, o a los encargados de poner en condiciones el Hospital Militar

o el CAPS “Fernando Peliche”, pero que brillaron por su ausencia. También debería hablarle a la

Gobernadora, a quien le ofrecimos una App hace 7 meses para controlar la circulación pero no la

aceptó por ser una iniciativa de la oposición".

Para finalizar, Daniela D’Amico manifestó que “No es momento de recaudar a cualquier costo. El

Intendente, los funcionarios municipales, nacionales y provinciales no dejaron de hacer

reuniones durante todo el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, pero quieren sancionar al

vecino que ha soportado más de 210 días de cuarentena, violando incluso sus derechos

constitucionales” finalizó.