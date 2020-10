Caleta Olivia: Comerciantes que no están trabajando piden ser recibidos por el intendente

En horas de la mañana de hoy, comerciantes de rubros tales como gimnasios, gastronómicos y otros realizaron una conferencia de prensa donde manifestaron diferentes cuestionamietos al municipio local y piden ser atendidos.

«Nos han dicho que nos reinventemos, ¿por qué nos tenemos que reinventar? Si nosotros decidimos qué es lo que queremos hacer, ¿qué es eso que nos tenemos que reinventar? ¿Por que no podemos trabajar con un protocolo en que no ingresen 70 personas? ¿Por qué si algunos y otros no? No nos están dejando expresar», se explayó uno de los dueños.

«Ellos los sueldos los cobran igual. Nosotros que estamos acá sentados todos debemos luz, gas, impuestos, alquileres que no dan más. Señor intendente, recibanos, queremos hablar bien con ustedes, queremos entender y queremos que nos entiendan», recalcó pidiendo ser atendidos por el municipio.

Fuente: Voces y Apuntes