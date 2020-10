Aclaración del INTA en relación a datos erróneos sobre desertificación publicados en redes sociales y artículos periodísticos

La Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz (dependiente del Centro Regional

Patagonia Sur) aclara que los documentos sobre desertificación citados en redes sociales y

artículos periodísticos desde principios de octubre no son actuales, datan de hace 25 años,

y por lo tanto no reflejan la situación actual de la desertificación en la provincia y no son una

herramienta para la toma de decisiones o para el análisis coyuntural de la situación.

Esta aclaración es necesaria debido a los conceptos erróneos vertidos recientemente en

diarios y redes sociales acerca de la situación actual de la desertificación en la provincia de

Santa Cruz. El trabajo citado en los artículos y posteos fue publicado hace 25 años, en

1995, y hace referencia a la situación de las provincias de Chubut y Santa Cruz.

En primer lugar consideramos necesario señalar que en las notas se malinterpretó la

estimación de porcentajes de desertificación grave, que en este y otros trabajos de

cartografía de la época se estimó en un 30% y no en un 77%.

En segundo lugar, recomendamos la revisión de documentación actualizada, en un campo

que ha evolucionado mucho en los últimos 25 años. Es de destacar que en la década del 90

no se contaba aún con la posibilidad de monitorear por imágenes satelitales que permiten

determinar si las áreas degradadadas avanzan o se mantienen en el tiempo, una técnica

que se aplica de forma sistemática a partir del 2000 con los satélites MODIS. En ese

entonces tampoco se contaba con las redes de monitoreo de campo que permiten

comprobar si la diversidad, la cobertura y la estructura de la vegetación se mantiene o no en

el tiempo.

Es por ello que es pertinente consultar en este tema estudios más recientes del INTA, como

el informe del estado de los recursos naturales en la Patagonia Sur publicado en 2018,

disponible y de acceso libre en inta.gob.ar/santacruz. En este trabajo se establece que el

área gravemente erosionada de Santa cruz se mantiene luego de 25 años en un 24%, se

muestra que los índices satelitales relacionados con la productividad vegetal en el área

extra-andina se han mantenido estables a partir del año 2000 y se brindan resultados de la

red de monitoreo MARAS indican que en los últimos 5 años se mantuvo o aumentó la

cobertura y la diversidad de los pastizales naturales.

Informe de Estado de los Recursos Renovables en la Patagonia Sur Extra-andina

https://inta.gob.ar/documentos/estado-de-los-recursos-renovables-en-la-patagonia-sur-

extraandina