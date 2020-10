ADOSAC exige reapertura de la negociación y va al paro provincial con caravana

Nuevamente y como lo define su democracia sindical, la Asociación Docentes de Santa Cruz llevó a cabo ayer un Congreso con la participación de todos los representantes de las filiales del interior. La reunión virtual se centró en varios temas urgentes para los docentes pero principalmente se centró en el pedido de «reapertura inmediata de la negociación» con las autoridades del Consejo Provincial de Educación.

El Congreso Extraordinario Virtual de la ADOSAC, sesionó bajo la Presidencia Honorífica de Mariano Ferreyra, «compañero trabajador que luchó contra la precarización laboral en el ámbito ferroviario, al cumplirse 10 años del brutal asesinato a manos de la burocracia sindical de Pedraza», remarcaron los educadores santacruceños.

Como en la anterior oportunidad, fueron varias horas de debate y la conclusión fue:

Exigir al CPE la reapertura de los espacios de negociación acompañado de una mejora en la oferta propuesta

-Ratificar el rechazo a cualquier suma en negro que se pretenda introducir al salario docente.

-Convocar a una medida de fuerza de 48 horas para los días jueves 22 de octubre y viernes 23 de octubre, ante los reclamos salariales, laborales y pedagógicos planteados desde nuestra organización y sobre los cuales no se han brindado soluciones concretas. Acompañar las medidas con una caravana provincial y bocinazo, como así también con acciones directas planificadas por cada filial.

– Demandar la Universalidad del servicio de Internet, herramienta imprescindible para el funcionamiento del sistema educativo y el sostenimiento del vínculo pedagógico.

– Ante la sobrecarga laboral exigimos que se resguarden aspectos profesionales y de salud de cada docente respetando los horarios de trabajo declarado por cada compañero.

– Realizar las denuncias pertinentes ante el CPE, el Ministerio de Trabajo y el Tribunal de Cuentas, frente a las irregularidades generadas sobre nuestros recibos de sueldo y el cobro de los salarios.

– Insistir en la denuncia por el mal funcionamiento de las Comisiones de Ofrecimiento y la decisión política de no poner a disposición de los docentes todos los cargos y horas cátedras sin cubrir.

-Ratificamos la disconformidad frente a la definición de no extender la prórroga para la presentación de toda la documentación vinculadas a las inscripciones estatutarias del mes de junio, poniendo en peligro el trabajo futuro de los compañeros, como así también su carrera. Exigimos que se retrotraiga la medida.

– Rechazar nuevamente la nota 027/20 emanada desde la Secretaria de Coordinación Educativa y firmada por Norma Benedetto, ya que la misma desconoce no solo los derechos de los trabajadores de la educación sino también la normativa vigente. Es innegable la necesidad imperiosa que tiene el señalado cargo político por generar malestar y persecución a la docencia.

– Exigimos una vez más una definición inmediata sobre los sumarios en proceso de los Vocales de Junta de Clasificación de Nivel Inicial y la Modalidad especial y a las compañeras congresales de la localidad de Río Gallegos, sin atribuirles responsabilidad administrativa y la reincorporación inmediata de todos ellos a sus funciones.

En otro orden, el Congreso Extraordinario Virtual expresó:

– Exigimos que se apruebe de inmediato el tratamiento de ibuprofeno inhalado como paliativo ante el avance del COVID-19.

– Ratificamos el apoyo a quienes están luchando por el derecho básico de acceso a la tierra, que están llevando adelante los vecinos de la localidad de El Chaltén.

– Cese de la intervención a nuestra obra social.

– La defensa irrestricta de nuestros derechos jubilatorios.