El Gobierno confirmó que en enero se descongelarán las tarifas de luz y gas

El decreto tiene fecha de finalización el próximo 17 de diciembre pero, según dijo Martínez, el cuadro tarifario actual estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2020. Después de esa fecha «vamos a ir a un esquema focalizado de subsidio», afirmó el secretario de Energía.

El secretario de Energía, Darío Martínez se refirió a la actualización de las tarifas de servicios públicos, cuyos valores para los consumidores están congelados hasta el 31 de diciembre debido a la pandemia de coronavirus. Martínez sostuvo que después de esa fecha «vamos a ir a un esquema focalizado de subsidio. La idea es que el que pueda pagar se haga cargo de lo que vale realmente la energía», señaló este viernes en Radio 10.

Por otra parte, en declaraciones a Río Negro, el funcionario había explicado que el Poder Ejecutivo ya definió que no habrá una nueva prórroga del Decreto que firmó el ex presidente Mauricio Macri y que, en ese entonces, frenaba el cronograma de suba de las tarifas prevista para 2019 y que ocurrían en medio de la campaña electoral de ese año.

Costo 2021

El ajuste que están pensando en la Secretaría de Energía junto al equipo del ministro Martín Guzmán es el que acompañe la inflación, por lo que en 2021 será de 29 por ciento según lo establece el presupuesto, consignó Infobae. Con este esquema, los usuarios afrontarán el año próximo el 43% del costo estimado para la electricidad, nivel similar al del año 2016.

La modificación del proceso tarifario había sido conversada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), poco adepto a este tipo de subsidios en la reciente misión técnica del organismo que visitó Buenos Aires. Así fue que técnicos del FMI partieron de Argentina no sólo con la promesa política respecto del incremento de los precios relativos, sino también con los números que demuestran que el Gobierno nacional no solo no tiene la intención de mantener congeladas las tarifas de los servicios públicos sino que no puede hacerlo y las aumentará