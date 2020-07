Zuliani destacó el trabajo coordinado con el Municipio

Así lo manifestó el ministro de Gobierno, Leandro Zuliani en declaraciones a la radio provincial. También se refirió a la situación epidemiológica de la provincia, el brote en Río Gallegos y la labor que se lleva adelante desde el Estado Provincial de manera conjunta con los Municipios y Comisiones de Fomento en este contexto de pandemia de COVID – 19. Destacó la tarea que se lleva adelante desde todos los ministerios y entes.

En la primera parte del diálogo Zuliani se refirió a las acciones que se concretan desde el Gobierno de Santa Cruz en el marco de la pandemia de COVID – 19 en toda la provincia y puso especial énfasis en el brote epidemiológico que se registra en la ciudad de Río Gallegos.

“Desde la semana pasada se produce un brote de COVID – 19 en Río Gallegos. A partir del 16 de julio comenzamos a tomar varias medidas. Comenzamos con una resolución conjunta (035/20) que lleva la firma del jefe de Gabinete, Leonardo Álvarez; del ministro de Salud y Ambiente, Juan Carlos Nadalich; y la mía. En ese marco se juntó a todos los COE locales, es decir a los Intendentes y Comisionados de Fomento para la restricción en esas localidades de las personas que tenían como origen Río Gallegos o que las personas que ingresen realicen una cuarentena de 14 días”.

El ministro recordó que posteriormente, el 19 de julio se firmó el decreto Nº 861/20 que tiene como ámbito a Río Gallegos, donde se registra actualmente el brote epidemiológico. “El espíritu del mismo tiene que ver con la limitación de la circulación de las personas por la terminación del DNI; los nuevos horarios para los comercios; se prohíben las reuniones familiares y sociales; la visita a plazas, parque y circuitos; se suspende el casino y salas de juego y de dispensa a la administración pública”, agregó.

“Se dispensó a la Administración Pública Provincial en el ámbito de Río Gallegos salvo a quienes desempeñan tareas esenciales. En el marco de la pandemia, son esenciales quienes trabajan en seguridad, salud y las áreas de desarrollo. Estos trabajadores y trabajadoras son quienes le están poniendo el pecho todos los días a la situación”, añadió.

Consultado por la disponibilidad de camas y respiradores recordó las declaraciones de las autoridades sanitarias. “La ocupación de camas a nivel provincia es del 40 por ciento y en Río Gallegos del 50 por ciento. La edad media de los contagiados es de 34 años. Este no es un dato menos porque nos indica que las personas que se contagian son jóvenes por lo cual se puede intuir que este debe a una cuestión de relajamiento de todos. Tal vez las reuniones familiares o sociales dieron un ámbito de confianza y eso provocó este brote. Los contagios no solo se produjeron en el ámbito familiar y social sino también en el laboral”, remarcó.

Interacción y articulación con las localidades

En otra parte de la conversación, el Ministro de Gobierno destacó la labor conjunta del Estado Provincial con los Municipios y Comisiones de Fomento. “Desde el 13 de marzo venimos trabajado de manera articulada, ya que en aquel momento activamos el Centro Operativo de Emergencia Provincial y los Centros Operativos de Emergencia en los Municipios y Comisiones de Fomento. A nivel provincial, está encabezado por la gobernadora Alicia Kirchner y los tres poderes, y en los municipios están conformado los jefes comunales, la policía, directores de hospitales, los concejos deliberantes y las áreas de seguridad provincial. Desde el Ministerio de Gobierno mantenemos permanente dialogo y coordinamos los COE. A lo largo de estos cuatro meses hemos estado hablando de las diferentes contingencias y protocolos mancomunados”.

“Asimismo estuvimos trabajando de manera interdisciplinaria como lo hicimos con la ministra de la Producción, Silvina Córdoba porque entre las actividades esenciales está la minería, pesca, hidrocarburos. También se trabaja con el ministro de Seguridad, Lisandro de La Torre para ver los ingresos y egresos a cada uno de los pueblos, y la ministra de Desarrollo Social, Bárbara Weinzettel porque es quien aborda las necesidades de los vecinos y vecinas”, detalló.

“La verdad que se ha hecho un trabajo articulado y arduo que nos dio como resultado todo este tiempo, una curva siempre estable. Ahora tenemos este brote en Río Gallegos y es una situación que estamos viendo a lo largo y ancho del país y ahora nos toca a nosotros. Estamos preocupados y ocupados tratando de coordinar acciones con el municipio que puso en funcionamiento el Observatorio Municipal de Emergencia. Desde allí se colabora con relación a los casos positivos y sospechosos”, recalcó.

“Lo que se analizó al momento de insistir en algunos hábitos en el marco del distanciamiento social, obligatorio y preventivo, se tuvieron en cuenta dos cuestiones, los contagios se produjeron en el ámbito familiar y laboral. Hoy sabemos que empezó por esos lugares a darse el brote. Entendemos que el comercio y el resto de las actividades se han manejado bien y respetaron los protocolos. Al tener el cincuenta por ciento de los vecinos transitando por las calles de acuerdo al DNI y las otras medidas que se tomaron, creemos que es la forma de poder mitigar el impacto del virus en Río Gallegos”.

“Es importante entender que estamos hablando de responsabilidad individual. Una responsabilidad individual fuerte sumada a la de todos y todas, nos da una responsabilidad social. Los decretos no son más que normas pero si nosotros no nos cuidamos y cuidamos a nuestros vecinos y vecinas, no vamos a poder mitigar el virus. El mismo vino para quedarse y hay que respetar la distancia, lavarse las manos, no tocarse la cara, ventilas los ambientes y usar tapabocas y nariz y aprender a convivir con el virus”, concluyó.

Fuente: LU14 Radio Provincia