El subsecretario de Salud Colectiva, Claudio García, dialogó respecto de los protocolos en el ámbito laboral en el caso de presentar síntomas compatibles con COVID-19, temática planteada en las comisiones del CyMAT (Comisión de Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo del Sector Público).

En principio, García explicó sobre los protocolos: “Depende de cada uno de los lugares de trabajo, se vienen desarrollando protocolos para definir qué se debe hacer ante una persona asintomática en el ámbito laboral, ya que es distinto a lo que sucede en el ámbito de la administración pública, en lo privado, en los comercios e industrias”.

De igual manera, continuó, “hay determinados parámetros de control que se tienen que hacer ante todo si la persona es asintomática, no tiene que ir a trabajar, tiene que comunicarse con el sistema de salud y así tomamos prevenciones con anticipación”.

El subsecretario remarcó que “si la sintomatología no es muy manifiesta como en el caso febril, los protocolos son que al ingreso laboral se hace un control de temperatura para saber si es adecuada para ingresar o no”. Agregó a ello: “Dentro de cada sector laboral tiene que existir un sector de aislamiento y tiene que estar preparado para una persona que pasó esta instancia”.

García profundizó: “Por ejemplo, levantó temperatura, a las tres o cuatro horas de estar en el ámbito laboral, inmediatamente implica que se realice el aislamiento en un lugar específicamente destinado y, a su vez, se comunique con el sistema de salud para que intervenga puntualmente en ese caso”.

El subsecretario remarcó que, si efectivamente los síntomas son compatibles con la enfermedad, “a partir de ahí entra en la sistemática del tratamiento de caso sospechoso de COVID y si está asociado a otra patología, es tomado igual por el sistema para determinar las causales por lo que está sucediendo con esta temperatura o la sintomatología que tenga”.

García profundizó: “Esto sumado a muchas otras acciones que se proponen como ser –por ejemplo- las medidas de higiene y de bioseguridad que tienen que existir en cada ámbito laboral. Principalmente la provisión de agua y jabón tiene que estar siempre presente porque es uno de los aspectos fundamentales de modo preventivo”.

Reforzar medidas

Del mismo modo, indicó, “el hecho de lavarse constantemente las manos, de disponer de los elementos de protección personal, hablamos de los barbijos, los tapabocas, las máscaras o de la posibilidad de tener mamparas que separen a la gente que puede ser usuario de negocios o de cualquier sector de la administración pública, disponer de alcohol en gel o de tapetes con antisépticos que lo que hacen es eliminar la posibilidad de llevar el virus en los zapatos, entre muchas otras medidas que se impulsan desde la Salud Pública para aplicar los modos preventivos”.

El subsecretario resaltó que la población considerada como factor de riesgo se encuentra eximida de asistir al trabajo y “aquellas personas que son esenciales, lógicamente deben tener los recaudos que corresponde para que la diseminación de la enfermedad no se produzca”.

Por último, García remarcó que todos estos son aspectos surgen de la interacción con los sindicatos que se llegó a través de las comisiones del CyMAT (Comisión de Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo del Sector Público).

“Acuerdos como para que la administración pública se implementen estas estrategias y también en cada lugar con los protocolos que nosotros que estamos aprobando en el Ministerio para que las medidas de seguridad sean las máximas para evitar que se produzca el contagio y evitar la interacción con personas que puedan estar padeciendo la enfermedad”, concluyó el subsecretario.