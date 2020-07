Alicia dialogó con las máximas autoridades de SINOPEC

La gobernadora de la provincia de Santa Cruz mantuvo una videoconferencia con autoridades de SINOPEC internacional y representantes de la empresa en Argentina. Pidió mayor inversión para la recuperación de reservas, incrementar la producción y cuidar el empleo. También solicitó incrementar el presupuesto destinado al cuidado ambiental.

Durante el día de ayer la mandataria provincial acompañada en Casa de Gobierno por el Jefe de Gabinete Leonardo Álvarez y el Diputado Nacional, Pablo González; y de manera virtual desde el Ministerio de la Producción por Silvina Córdoba, el Sceretario de Ambiente, Mariano Bertinat y el Presidente del IESC, Matías Kalmus; participó de una videoconferencia con las máximas autoridades de SINPEC.

En representación de la empresa estaban las autoridades chinas Wu Hengzhi (Vicepresidente Ejecutivo de Sinopec China); Zhai Huihai (Presidente de Sinopec Argentina); Zhang Quan (General Counsel de Sinopec China) y Gabino Martínez Ilarrea (Sinopec Argentina) entre otros.

Alicia destacó que la videoconferencia genera la posibilidad de un diálogo que permita avanzar hacia objetivos comunes. En dicho contexto reclamó mayor inversión para recuperar reservas, un incremento en la producción, cuidar el empleo y mayor inversión ambiental.

Desde la empresa plantearon que se trata de yacimientos muy maduros en los cuales la recuperación secundaria y terciaria no ha sido exitosa hasta el momento. Además, se comprometieron a no bajar la inversión ambiental y a evaluar la posibilidad de aumentar la misma. También las autoridades chinas argumentaron que la Pandemia ha tenido un impacto negativo en el sector, lo cual según el gobierno de la provincia no justifica la falta de inversión de los últimos años.

Desde SINOPEC reconocieron que la inversión comprometida con la provincia no se cumplió de manera pareja, sino que se inclinaron hacia los pozos de mayor potencial.

En cuanto a la producción Alicia planteó que SINOPEC tienen la capacidad científica necesaria para apostar a la producción secundaria y terciaria. “Me imagino que deben haber ahondado en la investigación de los polímeros, de hecho, nuestra empresa YPF está trabajando en lo mismo y es la salida para toda la Cuenca”.

Las partes acordaron a pedido de la mandataria santacruceña a crear una mesa de trabajo que incluya a los sindicatos para avanzar en las cuestiones planteadas en el encuentro y que ya vienen siendo abordadas en busca de acuerdos.

“Hay que formalizar una mesa de trabajo para poder mantener una relación fluida y directa con el Gobierno Chino, creo que queda en agenda todo lo que tiene que ver con la cuestión ambiental, el cuidado del ambiente, pensar en qué horizonte realista vamos a trabajar, preservando el empleo y viendo la posibilidad de que SINOPEC incorpore socios locales”, indicó la gobernadora.

Para Alicia “la clave es la estrategia que utilicemos en ese sentido, con ese horizonte, que ambos países y en este caso la provincia de Santa Cruz con SINOPEC queremos que se produzca. Habrá que combinar la estrategia empresarial con la estrategia del gobierno santacruceño y ver cuál es ese horizonte que obviamente tiene que ser trabajado en próximas sesiones a través de videoconferencias adecuándonos para que en el corto tiempo tomemos una definición conjunta y coordinada”.

La gobernadora se refirió también durante la charla en la que tomaron la palabra el Jefe de Gabinete Leonardo Álvarez y el Diputado Nacional, Pablo González, al rol estratégico de China en términos geopolíticos: “tenemos que avanzar y hablar respecto de cómo queremos trabajar de acá a un futuro. Pero es importante abordar estas cuestiones y dejar en claro que no se hicieron las inversiones comprometidas y que debemos buscar soluciones”.