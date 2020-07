Comenzaron talleres municipales de artes y danzas

La Municipalidad de Río Gallegos, a través de la Dirección de Gestión Cultural dependiente de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, habilitó el funcionamiento de los talleres de artes y danza que dependen de su órbita. En este contexto, también permitirá el funcionamiento de talleres y escuelas culturales privadas, cuyos responsables deberán apersonarse a las oficinas de Paso de los Arrieros 2370 para adherir el protocolo obligatorio que les permitirá retomar las actividades. Para todos los rubros, distanciamiento social, uso de tapabocas, y un máximo de 10 personas, son algunas de las medidas sanitarias exigidas.

En el contexto en el que la comunidad se desenvuelve, adoptando medidas preventivas para evitar la propagación del virus Covid 19, y tras la favorable situación existente en nuestra ciudad, el Municipio, a través de la Dirección de Gestión Cultural, permitió la reapertura de algunos talleres de artes, danzas y ballets, siguiendo un protocolo específico elaborado para prevenir la propagación del Covid -19.

Así lo informó el director de Gestión Cultural, Maximiliano Pisani, quien señaló que “mediante los protocolos correspondientes, mañana miércoles estarán funcionando en su totalidad los talleres de expresión artística que dependen del Municipio. La excepción es para aquellos talleristas que están en los grupos de riesgo. Esto es en el Centro Cultural Orkeke, ubicado en calle Costa Rica y Las Heras, en el Centro Cultural Manuel Ravallo, Ramón y Cajal y Posadas, y el Taller de Cerámica, sito en Misiones 224. En cuanto al Teatro Municipal Héctor Marinero, estamos a muy poquito de poder inaugurarlo, una vez que pase la pandemia, para ponerlo al servicio de los vecinos”.

Sobre las vacantes, Pisani señaló que “algunos en algunos talleres los cupos están llenos, pero en otros aún quedan vacantes. Sin embargo, la gente aún está limitada, muchos no salen de sus casas, pero confiamos en que de a poco vamos a volver a una nueva normalidad”.

Actualmente los talleres funcionan de lunes a viernes de 09 a 20 horas, y están destinados a mayores de 14 y hasta los 60 años de edad. Pero, de continuar con esta situación favorable en cuanto a la pandemia, próximamente se extenderá para todas las edades.

Sobre los protocolos, el funcionario señaló que “están establecidos según las características de la actividad, pero no deben superar las 10 personas, respetar las distancias, los momentos de limpieza y ventilación, no cruzar los turnos, el uso de barbijo al ingresar, la desinfección de los elementos de uso común y personales, y lo fundamental el uso de alcohol en gel”.

Por otro lado, Pisani señaló que desde el Municipio también se trabajó en las medidas sanitarias para escuelas privadas de danzas y baile: “Hemos desarrollado un protocolo para que puedan retomar sus actividades. Para ello, los responsables deben acercarse a las oficinas de Paso de los Arrieros 2370 para firmar un acta de compromiso en la cual se comprometen a hacer cumplir el protocolo. La atención es de lunes a viernes de 09 a 15 horas”.

Protocolos

Entre las medidas generales, se estableció un rango de edad para los alumnos entre los 14 y los 60 años, exceptuando mujeres embarazadas, o personas que padezcan enfermedades crónicas que los ubiquen en los denominados grupos de riesgo.

Los horarios de funcionamiento serán entre las 9 y las 20 horas. Como se realiza en cada actividad flexibilizada en la cuarentena, al ingresar al establecimiento se deberán higienizar las manos con alcohol, promoviendo además el lavado frecuente de manos. En caso de estornudo o tos, deben taparse la boca con pliegue del codo o con pañuelos descartables. No se permitirá el ingreso al establecimiento a docentes o alumnos con afecciones respiratorias, tos, mucosidad, dolor de garganta o fiebre, o que haya tenido contacto con personas contagiadas o que hayan estado en zonas de riesgo.

Habrá un solo docente por turno, con no más de 10 alumnos con el distanciamiento requerido por seguridad. El uso del tapaboca es obligatorio.

Se dispondrá de alcohol en gel adentro del establecimiento y alcohol para la limpieza de las herramientas de uso común. Los docentes utilizarán protector facial, el cual deberá ser lavado cada tres horas. Se promueve la utilización de material de trabajo individual (por ejemplo lapiceras, pinceles, tijeras, etc.) No se compartirá comida o bebida.

Para el caso de las escuelas de danzas o ballets, además de las medidas sanitarias comunes a todas las actividades, se estipuló que los talleres sean de desempeño individual, sin contacto físico, respetando dos metros de distancia entre los participantes. Se destinará un lugar especial para las pertenencias personales, donde se permita el distanciamiento social y que no sean apiladas. Los grupos serán integrados siempre por las mismas personas. Será obligatorio desinfectar manos y calzados al ingresar al establecimiento. En los lugares previstos para el lavado de manos debe haber jabón líquido y toallas de papel. Los vestuarios deben estar inhabilitados.