El Intendente entregó sopladores y aspiradores a trabajadores

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, se acercó hasta el Corralón N°1 de nuestra ciudad capital para entregar a las áreas de Limpieza Urbana y Carritos un aspirador y soplador de hojas, herramientas necesarias para la limpieza de la ciudad en épocas otoñales.

En el lugar, el intendente explicó que “estamos equipando de a poco a la Municipalidad, tratando de conseguir las cosas que son importantes para cada una de las áreas. También, están en camino elementos que pedimos para recolección, limpieza, forestación, etc.

La idea es ir contando con un municipio más equipado, para que los trabajadores puedan desempeñar su tarea con más intensidad en los lugares que exige la población y tratar de poner mejor a la ciudad”, planteó.



Grasso añadió que “estamos muy contentos por eso, y en este caso se trata de una inversión que supera los cien mil pesos, en esta primera etapa, para poder equipar a las áreas de Limpieza Urbana y Carritos”, aclaró.



Asimismo, el jefe comunal destacó que “se trata de nueva tecnología, de herramientas que vimos que funcionan en otras partes del país. Nosotros tenemos, por ejemplo, otros equipamientos para otras áreas, pero lo importante era anticiparnos”, dijo.



Por otro lado, el jefe comunal se refirió a la nueva etapa que se viene desde el próximo martes 26 del corriente mes, cuando se flexibilicen algunas actividades en el marco de la pandemia que estamos atravesando.



En ese sentido, dijo: “Primero quiero agradecer a la población por haber cumplido estrictamente con el aislamiento social, preventivo y obligatorio, y después la intención es empezar a dinamizar un poco las actividades. En realidad, abrir y dejar organizados los diversos rubros; en este caso, la gastronomía y las confiterías a las que empezamos a brindarles horarios determinados para que puedan sumarse a lo que ya son los otros rubros comerciales. Y liberando la parte deportiva también. Pero siempre y cuando el interesado salga de su domicilio, haga el recorrido y regrese a su casa. Estas son actividades deportivas individuales y al aire libre, en el horario de 11 a 16 horas, después seguramente iremos ampliando. Pero lo concreto es que estamos trabajando con las asociaciones para que no se agolpen los deportistas, y también tratando de organizar con los pescadores para que no pase lo que pasó en otras ciudades de la provincia. Pero que quede claro que si la gente no se hubiese comportado como hasta el momento lo hizo, hubiera sido difícil abrir estas actividades. En tal caso, siempre tenemos que tener en cuenta el distanciamiento social, la protección, el barbijo o tapaboca y el lavarse las manos con frecuencia, con alcohol en gel o alcohol diluido”, recordó.