Vecinos juntan firmas para impulsar el proyecto del acueducto “Aguada del Norte”

Un grupo de vecinos autoconvocados se reúne en el centro de la ciudad para juntar firmas en apoyo al proyecto del acueducto “Aguada del Norte” que permitirá traer agua de 20 pozos de captación que se encuentran a 50km de la ciudad. El proyecto fue presentado para su estudio a las autoridades el pasado 4 de enero, pero hasta el momento no se han obtenido respuestas.

Silvia Gómez, referente de los vecinos autoconvocados que se encuentra impulsando este proyecto, dialogó con Voces y Apuntes sobre el mismo. “Nosotros presentamos el proyecto por el 4 de enero cuando se acercó el Vicegobernador Eugenio Quiroga con su gabinete, y el Gerente de Servicios Públicos Nelson Gladell. Queríamos escuchar que solución traían, y en realidad no tenían ningún proyecto, era como que ellos venían a escucharnos a nosotros. Contamos con gente idónea en el tema, que han trabajado en YPF y en empresas que saben del tema”, indicó.

“Existen aproximadamente 20 pozos de captación de agua, que se han dejado de utilizar, y se reconectarían a un trazado paralelo al que estaba de YPF. Esto está solamente a 51km de Caleta Olivia, lo que es muy viable porque no es lejos y el trazado es bastante recto y beneficiaría incluso a Pico Truncado y Koluel Kaike. La gente de ENHOSA quedó en hacer una investigación en profundidad para ver si era viable. Hasta ahora no hemos obtenido respuestas y estamos convencidos de que esta puede ser una solución hasta que se concrete el proyecto del Lago Buenos Aires”, explicó Silvia Gómez.

“Nosotros estamos convencidos de que si sirve, y ya tendríamos que estar buscando soluciones, sobre todo observando lo que pasa en Chubut, donde hay barrios que no tienen agua. No es descabellado pensar que el Lago Muster se va a secar, ya se puede observar la baja en el nivel del agua. Cuando tengan más agravantes en Comodoro Rivadavia, van a priorizar a su gente y a los primeros a los que les van a cortar va a ser a nosotros. Tenemos que tener un plan b, y con la planta de osmosis hasta ahora no pasa nada”; remarcó.

Fuente: Voces y Apuntes