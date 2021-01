Educación: Cormack no cree que el Gobierno inicie clases presenciales

Pedro Cormack, secretario general de ADOSAC, quien puso en duda que el Gobierno provincial pueda garantizar el regreso presencial desde el inicio del ciclo lectivo.

“Conociendo la situación de la provincia en los últimos años y décadas, donde fue absolutamente abandónico el Estado, no sólo con la educación sino con la salud y otros sectores yo creo que no» dijo, al responder si están dadas las condiciones para empezar el 1° de marzo de forma presencial y gradual.

“No nos olvidemos que tuvimos un ministro no hace mucho tiempo que nos decía que teníamos la infraestructura de la NASA. A veces la clase política tiene una mirada muy ajena y contrastante con lo que realmente sucede”, agregó.

Cormack describió que “hay localidades en donde no hay agua y muchas complejidades en edificios escolares”. Y remarcó que “lamentablemente esta situación no es fruto del coronavirus es algo histórico y estructural. Desde hace muchísimo tiempo que no hay inversiones serias en los edificios escolares de Santa Cruz es una situación recurrente”

El secretario general de ADOSAC agregó: “Ojalá que el 25 (hoy) nos sorprendan y el 1° de marzo las cosas estén en condiciones, todos vacunados y sin ningún tipo de inconveniente. Pero es dudoso y más en provincias como la nuestra”

En la entrevista con el programa Radio Activa, Cormack opinó que “la nueva normalidad tiene que ser planificada y consensuada, y no fruto de la improvisación”.

El dirigente gremial afirmó que “no solamente el sector docente, sino gran parte de la sociedad tiene la necesidad de volver de reencontrarse, de salir del confinamiento que vivimos durante el 2020 Pero tiene que estar equilibrado con la seguridad y la confianza de saber del lugar al que asistimos está cuidado, y que toda la comunidad educativa está cuidada”

DURO CONTRA LA CTERA

En la entrevista con FM DIMENSION, Cormack también criticó duramente la postura de la conducción nacional docente con la que ADOSAC está enfrentado, debido a su afinidad con el gobierno nacional.

“Hay una comunión que para nosotros es absolutamente reprochable entre la conducción de CTERA y el gobierno nacional”, dijo Cormack. “Cuando vos sos parte de lo mismo ya el interés por tus representados pasa a un segundo plano, y lo que más importa es el rédito político que puede sacar el gobierno nacional, por encima de la condición de salud del docente al que representa”, disparó.

Cormack diferenció la postura de ADOSAC de la confederación docente. “Nosotros no tenemos un interés político partidario y queremos dañar ni que se beneficie nadie para tener algún tipo de cargo. Tenemos que ser consecuente con la mirada de los docentes de la provincia de Santa Cruz”.

Fuente: Ahora Calafate