Daniel Roquel “Pedimos la renuncia de las autoridades de educación”

El Diputado Daniel Roquel solicitó la renuncia del Ministro Nicolas Trotta y la Presidenta del CPE Cecilia Velázquez por el incumplimiento de sus funciones al frente de la cartera educativa.

El Ministro de Educación de la Nación se encuentra en Santa Cruz y en las últimas horas se dio difusión a través de redes sociales y WhatsApp una invitación para participar de una reunión junto a él y “referentes de Unidades Básicas” de Santa Cruz.

“Cuando creíamos haberlo visto todo, ocurre esto. El Ministro de Educacion de la Nación hoy visita Santa Cruz y todos sus esfuerzos deberían estar puestos en garantizar la vuelta a clases presenciales con todos los protocolos vigentes.

Debería dedicarse a escuchar a las familias y a los docentes para conocer las problemáticas que vive el sistema educativo en la provincia desde hace años” indicó Daniel Roquel y agregó “Debería recorrer y ver el estado deplorable de las escuelas, el abandono total que ha habido. Debería exigirle a la Presidenta del Consejo Provincial de Educación explicaciones por un 2020 en el que no se hizo absolutamente nada, no se planificó, no se invirtió, se abandonó a los estudiantes, a las familias y a los docentes”.

“Pero nada de eso se hizo. Se ve que para el Gobierno Nacional y Provincial la educación en Santa Cruz es una maravilla, por eso gastan el tiempo en organizar reuniones con militantes que nada tienen que ver con su responsabilidades como servidores públicos” señaló el legislador radical.

“Señor Presidente Alberto Fernandez, cómo representante del pueblo de Santa Cruz, exijo que le solicite la renuncia al Ministro de Educación Nicolás Trotta por el incumplimiento de sus funciones como servidor público. De igual manera le exijo a la Gobernadora Alicia Kirchner que pida la renuncia de la Presidenta del Consejo Provincial de Educación Cecilia Velázquez. Se nos ríen en la cara, le faltan el respeto al pueblo santacruceño. Es momento de terminar con la desidia, es momento de que se hagan cargo y tomen decisiones. Sin educación no tenemos futuro y evidentemente a ustedes NO LES IMPORTA” cerró el jefe del bloque opositor en la Cámara de Diputados de la Provincia.