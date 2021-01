“El Gobierno abandonó por completo la educación en Santa Cruz”

El Diputado Daniel Roquel señaló la necesidad de volver a clases presenciales con las medidas de seguridad y criticó duramente al Gobierno por la falta de inversión en educación.

En toda la Argentina se está llevando a cabo un debate por la necesidad imperiosa de volver cuanto antes a las clases presenciales, ya que el 2020 ha destruido el sistema educativo, producto de la pandemia, la cuarentena mal administrada y la falta de políticas públicas del Gobierno para proteger a los alumnos, docentes y directivos.

“La educación siempre es materia pendiente de este Gobierno. Hoy vemos cómo las escuelas se caen a pedazos y están llenas de ratas. Estuvieron un año cerradas y se las abandonó por completo. Lo mismo ocurre con los estudiantes y los docentes, a los que se les exigió dar clases desde casa y no se les brindó nada, incluso les retuvieron el salario varios meses” indicó Daniel Roquel.

“Es momento de terminar con el relato. La provincia no va a salir adelante nunca si no se prioriza lo importante, que es la salud y la educación. Se abandonó por completo a las dos áreas” añadió.

“Cómo representante del pueblo de Santa Cruz le exijo a la Gobernadora que garantice las clases presenciales, está comprobado que las escuelas no son lugares de contagio cumpliendo lo protocolos y las medidas de seguridad. Hay que proteger a los estudiantes y a los docentes. Tienen que terminar con la especulación y gobernar de una vez por todas. Sin educación no tenemos futuro” concluyó el legislador radical.