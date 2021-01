ARA San Juan: Querellante califica de «burla» un reclamo de diputados opositores

La iniciativa parlamentaria que encabeza Alberto Asseff, refiere que “no se ha hecho nada” desde que produjo el hundimiento del ARA San Juan y por ello demandan conocer “las previsiones, programas, planes y presupuestos en el corto, mediano y largo plazo a fin de recuperar las capacidades de la Armada Argentina en materia de defensa y control submarino de la plataforma continental”.

Adicionalmente cuestionan “la falta de presupuesto adecuado, motivación y reequipamiento” y consecuentemente “la desatención y ausencia del Estado Nacional”.

Ante la postura de los referentes del macrismo, Carrera dijo que “esta es una burla más del partido que gobernó cuando se produjo la tragedia del ARA San Juan y ahora pide explicaciones al actual gobierno” dado que el mismo solo lleva poco más de un año de gestión y hace más de tres que el país no tiene submarinos, es decir que antes se obvió lo que ellos mismos reclaman.

La letrada evaluó que los diputados opositores se aprovecharon de que el titular de Defensa, Agustín Rossi, tuvo que ocupar gran parte de su tiempo en atender imperiosas cuestiones relacionadas con la pandemia del COVID 19 y no atendió los requerimientos submarinistas.

Aun así, aclaró que con sus dichos no excusaba a Rossi de su falta de acción activa para que se esclarezcan responsabilidades por la muerte de los marinos “y no estoy pidiendo que el ministro interceda en una causa penal que le corresponde al Poder Judicial, pero sí que le pida a los oficiales de la Armada (que tuvieron responsabilidades) que digan la verdad y que provean las pruebas que aún no fueron entregadas a la justicia”.

En ese mimo contexto, resaltó el trabajo de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia por haber posibilitado que la causa principal tuviera un gran avance, algo que no se había evidenciado en tres años en lo referente a responsabilidades penales.

Adicionalmente sostuvo que “como querella mayoritaria, hemos advertido que cada paso que damos al realizar una investigación, en presentar una denuncia y exponer los avances judiciales, no hemos tenido el apoyo ni el respaldo del ministro Rossi”, dado que los homenajes nos suficientes “para que se llegue a la verdad y haya justicia”.