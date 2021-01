Aballay: “Hoy un grupo de aviadores participó en la distribución de vacunas”

En el mensaje audiovisual del Ministerio de Salud y Ambiente de esta jornada, el secretario de Estado de Salud y Seguridad del Paciente, Germán Aballay destacó el enorme compromiso y sentido de solidaridad de quienes integran el Aeroclub de Río Gallegos y del Ejército, porque se sumaron a la distribución de las vacunas. Asimismo insistió en las medidas de prevención para evitar los contagios e instó a ser responsables en este contexto.

En el inicio del reporte diario, Aballay dio a conocer una importante noticia a los santacruceños y santacruceñas. “Hoy en un hecho histórico para la provincia y el país, vecinos de la localidad de Río Gallegos que conforman un grupo de aviadores particulares a través del Aeródromo Local, participaron en la distribución de vacunas y llevaron las mismas a la localidad de Puerto Santa Cruz”, expuso. A la vez manifestó que se trató de un gesto de enorme solidaridad, compromiso y participación.

“También el Ejército participó, llevando vacunas hasta la localidad de Gobernador Gregores y lo hicieron en helicóptero”, resaltó. En ese sentido, indicó que estas acciones son el resultado del enorme esfuerzo que realizan todos y todas para que quienes necesiten vacunarse, puedan hacerlo. “Lo vamos a seguir haciendo a medida que vayamos recibiendo las dosis necesarias”, agregó.

En otra parte del mensaje, recalcó nuevamente el hecho histórico que permitió llegar con las vacunas a Puerto Santa Cruz. “Gracias a la enorme colaboración, el sentido solidario y compromiso de este grupo de vecinos”, añadió.

En ese contexto, el Secretario de Estado de Salud y Seguridad del paciente, focalizó su atención en la importancia de enfrentar a la pandemia de COVID – 19 entre todos y todas. “Como siempre les digo, el virus pasa por las calles, casas, barrios de todas las localidades, entonces enfrentar esta pandemia requiere de la responsabilidad y compromiso de todos los sectores de la sociedad. Y mientras vemos que hay sectores que se comprometen fuertemente, vemos que otros sectores continúan sin cuidarse, sin observar las medidas de seguridad y que hacen que esta curva de contagios permanentemente esté en continuo ascenso”, consideró. Asimismo Aballay señaló que la cantidad de casos positivos que tiene la provincia tiene que ver con lo pasó durante las fiestas de fin de año. “Es un hecho en el que vinimos recalcando y pidiendo que se tomaran las medidas preventivas. Entonces queremos insistir en el uso del barbijo, lavado de manos, utilización del alcohol en gel, evitar las reuniones sociales y en el aislamiento de los contactos estrechos y de los casos positivos”, agregó.

Otro aspecto al que se refirió en el mensaje audiovisual tiene que ver con la falta de responsabilidad que se observa en la cotidianeidad de las calles. “Parece mentira pero uno va por las calles y hay gente que no usa y no tiene el barbijo. Eso requiere de un acto de responsabilidad un poco más grande. Otros llevan el barbijo de la manera incorrecta y no sirve de nada. El barbijo debe tapar la nariz y la boca”, expuso.

“Como siempre les digo: A esta pandemia la superamos entre todos. Ya tenemos las vacunas, y empezamos a vacunar, falta poco pero realmente necesitamos del compromiso de todos”, finalizó.