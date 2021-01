Vecinos de Caleta Olivia reclamaron al gobierno por la emergencia hídrica

La Asamblea Permanente Vecinos Autoconvocados de Caleta Olivia publicó un comunicado en su página de Facebook. Allí, se dirigen al vicegobernador de Santa Cruz, Eugenio Quiroga, a quien ven como representante del gobierno en la ciudad de El Gorosito.

El comunicado de la Asamblea Permanente Vecinos Autoconvocados de Caleta Olivia:

En las ultimas horas, el vicegobernador de Santa Cruz y presidente de la Cámara de Diputados, Eugenio Quiroga, comunicó el llamado a sesión extraordinaria de diputados para el día miércoles 13 de enero de 2021, para tratar la situacion de Caleta Olivia.

En sus declaraciones públicas, tanto él como la diputada por el pueblo de Caleta Olivia, Liliana Toro, manifestaron que en dicha sesión que declararan la emergencia hídrica en la ciudad, para que se dispongan recursos ante la situacion que vive la comunidad.

Queremos poner en conocimiento del vicegobernador y la diputada, a los fines de colaborar en su trabajo y orientarlos para que sus acciones sean productivas, en lo siguiente:

* La emergencia hídrica en Caleta Olivia fue decretada mediante dec. n°1234/18 el 21 de diciembre de 2018 y fue publicado en el boletin oficial el 12 de febrero de 2019.

* En su detalle, el decreto establece la vigencia de la misma por el termino de 1 año o hasta tanto se disponga el cese de la misma. Algo que a la fecha no ha ocurrido.

* El decreto faculta a la empresa Servicios Públicos a realizar todo lo necesario para atender a la situación, adquirir bienes, contrataciones, obras, servicios de manera directa. En forma excepcional tal cual lo establece el decreto de emergencia.

* Se convoca a los representantes de la junta de proteccion civil de Santa Cruz ART.N °6 Ley provincial N°3127, para organizar, planificar, promover y coordinar acciones a los fines de la superación de la emergencia.

* Compartimos el decreto original publicado en el boletin oficial para que los vecinos lo vean en detalle.

La emergencia ya esta vigente sr. vicegobernador, sería muy importante en una situación crítica como la que vive Caleta Olivia, que posean los mínimos conocimientos acerca de lo que esta legislado y vigente. Es una manera de optimizar tiempo y recursos.

Las vecinas y vecinos de Caleta Olivia necesitan autoridades políticas con iniciativa, con acción, no queremos más mentiras, trabajen, gestionen, tomen decisiones, demuestren coraje, terminen con su falta de empatía, si no saben escuchen a su pueblo, pero no lo subestimen.

La sesión del día miércoles, usenla para generar acciones para lo que falta, para lo que no esta en marcha, no hagan lo que ya esta hecho. El pueblo necesita soluciones, no circo.

Sr. vicegobernador ponga las energias en exigir se cumpla el decreto 1234/18 de emergencia hídrica en Caleta Olivia en vigencia. Ponga sus energias en se lleven adelante las acciones que allí se detallan.

Caleta olivia esta en accion, hay un pueblo que ya no quiere ni va a permitir vulneren sus derechos y lo subestimen.

Fuente: El Caletense