Habrá aumentos del 65,8% en los impuestos y tasas municipales de Río Gallegos

El Municipio de la capital de Santa Cruz actualizó el valor del módulo, congelado desde enero de 2019. El acumulado corresponde al aumento que los empleados municipales tuvieron en los últimos dos años. El Concejo Deliberante ya aprobó la Tarifaria 2021 con fuertes aumentos a supermercados y bancos. Además hubo descuentos extras a comercios no esenciales que no pudieron trabajar durante la cuarentena.

El Municipio de Río Gallegos actualizó el valor del módulo fiscal municipal luego de dos años y el número que resultó impacta en medio de una crisis económica con procos precedentes. Los impuestos y tasas municipales aumentarán un 65,82%, al menos para una parte de los comercios y empresas.

El módulo, que impacta en todos los tributos municipales y multas, pasó de valer de $ 0,364 a $ 0,604.

El aumento, es en rigor, una actualización casi automática que el Municipio está habilitado a todos los inicios de año. Pablo Grasso decidió saltear esa posibilidad el año pasado apenas asumió. Allí tendría que haber aplicado un aumento superior al 50% por el incremento salarial que otorgó en su último año de gestión Roberto Giubetich. Decidió no hacerlo.

Por ordenanza se estableció desde hace años que la base del cálculo para la actualización del módulo surge del porcentaje de aumento de las remuneraciones del personal municipal siempre y cuando este no exceda el índice del costo de vida del mes anterior, que determina el INDEC. Ese aumento lo puede hacer el intendente una vez por año.

Congelado desde hace 2 años y con una baja recaudación producto de exenciones por las crisis económica y la pandemia, desde la Comuna señalaron que «la falta de adecuación del valor del módulo acarreó un desfinanciamiento de las arcas municipales ya que su valor incide en los ingresos tributarios y no tributarios del municipio».

En 2020 el intendente Pablo Grasso otorgó por decreto una recomposición salarial del 14,5%, que fue aprobado por el Concejo Deliberante sin acuerdo en la paritaria de los municipales. Al cierre de ese año, el Índice de Precios del Consumidor acumulado desde enero de 2019 llegó al 73,8%, por eso se aplicó el aumento salarial.

Tarifaria con bonificaciones

En diciembre de 2020, el Municipio de Río Gallegos envió al Concejo Deliberante dos proyectos de ordenanza para modificar las tasas comunales: la Tarifaria 2021 con mayor impacto en los grandes contribuyentes como supermercados y bancos, que no tuvieron pérdidas durante la pandemia, y las Bonificaciones que son descuentos extra para los comercios considerados no esenciales y que durante la mayor parte de este año no pudieron abrir sus puertas. Algunos de ellos tendrán exenciones de hasta el 60%.

