Sigue abierta la convocatoria a Familias Solidarias

La Municipalidad de Río Gallegos, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, convoca a familias interesadas en contener y resguardar temporalmente a niños, niñas y adolescentes que por distintos motivos no pueden estar con su familia de origen.

El programa de familias solidarias está orientado a personas mayores de 30 años, no necesariamente parejas, que no estén incluidas en el registro nacional de adoptantes, y tiene como fin generar un lugar de contención temporario (los plazos no pueden exceder los 120 días) para niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo la órbita de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia por distintos motivos.

La convocatoria está abierta en forma permanente, ya que hay muchos niños y niñas de diferentes edades a resguardo y que buscan la oportunidad de desarrollarse social y personalmente en un ambiente familiar. Para ello, está a disposición de los interesados el teléfono 2966 15631000 o al correo electrónico familias@riogallegos.gob.ar

“Estamos promocionando el programa de Familias Solidarias por lo que convocamos a toda la comunidad de Río Gallegos a ser parte de esta red de contención que permite resguardar a niños y adolescentes que lo necesiten”, dijo la doctora Julia Chalub, secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia del Municipio, que invitó a los interesados a comunicarse por los medios correspondientes para interiorizarse de la metodología y requisitos.

“La convocatoria es para todas aquellas familias que estén interesadas en resguardar temporalmente a un niño o a un adolescente que por diversas circunstancias no puede estar con su familia de origen. No necesariamente tienen que ser mamá o papá, sino mayores de 30 años que tengan un corazón solidario para albergar a estos chicos y que estén en una familia”, reiteró.

Cabe señalar que el Municipio solicita una serie de requisitos, tras lo cual los profesionales hacen un informe socio ambiental de la familia y una valoración psicológica que permite saber si la familia es apta para resguardar al niño/a por un tiempo determinado.