Vecinos impidieron robo en el barrio Bicentenario

La delincuencia no descansa, cuando prácticamente toda la comunidad de la capital santacruceña estaba brindando por el Año Nuevo, cuatro malvivientes intentaron robar en una vivienda del Bº Bicentenario II. Las actuaciones estuvieron a cargo del personal de la División Comisaría Séptima de Río Gallegos.

Apenas habían dado las doce cuando cuatro sujetos violentaron la puerta de acceso a una casa del Bº Bicentenario, pero no se percataron que los vecinos de la familia damnificada estaban atentos y lograron atrapar a uno de los individuos, mientras otros tres escaparon del lugar inmediatamente.

Seguidamente los vecinos llamaron a la policía para informar lo acontecido y entregar al ladrón que habían atrapado.

Al llegar los efectivos al lugar pudieron corroborar el daño en la puerta de acceso y después de recibir las explicaciones de lo acontecido, trasladaron al único delincuente (22), un individuo, oriundo de la provincia de Córdoba, hacia la dependencia, en carácter de aprehendido.

También se solicitó la presencia de los integrantes de la División Gabinete Criminalístico, quienes tomaron imágenes del lugar y trataron de hallar huellas. Luego, llevaron a cabo la correspondiente inspección ocular junto a los efectivos de la Comisaría Séptima.

Sobre el particular se informó de lo sucedido al juzgado de turno y se está a la espera de otras definiciones judiciales.

Fuente: Santa Cruz en el Mundo