Caleta Olivia: Defendió su casa a las trompadas

En la mañana de ayer, la policía fue solicitada en una vivienda del Bº 3 de Febrero por existir problemas familiares. Las actuaciones estuvieron a cargo del personal de la División Comisaría Tercera de la ciudad de Caleta Olivia en la provincia de Santa Cruz.

El hecho tuvo lugar minutos antes de las 07:00 horas de ayer. Cómo decíamos fue el Bº 3 de Febrero sobre calle Bajo Caracoles al 1177. Hacía la vivienda concurrió personal policial quienes al llegar encuentran a un joven tendido en el piso del patio, en estado de inconsciencia y otros dos peleando, uno de ellos (27) hijo del propietario. Los efectivos lograron conversar con el dueño de casa (58), quien indicó que minutos antes escuchó gritos en su ventana acercándose a través de la misma, tratando de calmar los ánimos de dos sujetos, pero al no lograrlo, se cambió y antes de salir escuchó que le rompieron los vidrios de la ventana y de la puerta de su casa, intentando estos ingresar y al no poder hacerlo fueron por la parte lateral, encontrándose con su hijo, quien los enfrentó y ahí indicó que él salió a ayudar a su hijo alcanzando a golpear a uno de ellos con un puñetazo.

En virtud de la situación los uniformados solicitaron la presencia de los profesionales médicos del Hospital Zonal.

Minutos después llegaron los encargados de la sanidad, quienes se encargaron de atender al sujeto que estaba en el piso, decidiendo su traslado hacia el nosocomio.

Por otra parte, otro de los involucrados (25) fue llevado a la dependencia policial, para lo cual, previamente fue examinado por el médico policial de turno, ingresando aprehendido, al igual que el lesionado.

Ante esto, los efectivos de la Comisaría Tercera realizaron las diligencias de rigor solicitando la presencia de sus pares de la División Gabinete Criminalístico con quienes efectuaron la correspondiente inspección ocular.

Sobre el particular se dio intervención al juzgado de turno de la ciudad de Caleta Olivia, desde donde se indicó que los aprehendidos, una vez cumplidas las horas legales recuperen la libertad, para lo cual, previamente debían fijar domicilio a disposición de la sede judicial actuante.