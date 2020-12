Una Concejal y su exasesora se acusan mutuamente de agredirse

La concejal peritense Cinthia Giménez, referente del espacio político SER Santa Cruz y que asumiera en junio de este mismo año fue denunciada penalmente por su ex asesora, Gabriela Jeréz, quien la acusó de haberla golpeado y arañado.

A su vez, la edil hizo lo propio y ambas difundieron fotografías en redes sociales mostrando las huellas de las lesiones que quedaron en sus rostros.

Giménez llegó a ocupar la banca por ley de paridad de género reemplazando a Valeria Casarini, la que su vez se vio obligada a renunciar al quedar involucrada en un gran escándalo.

Era integrante del COE local y controlaba que se cumplieran las disposiciones preventivas a la pandemia del Coronavirus, pero ella misma participó de una fiesta clandestina y luego mantuvo un serio incidente con policías de la localidad.

De acuerdo a lo reportado este martes por el diario digital Nuevo Día de Río Gallegos, Gabriela Jerez se desempeña actualmente como cajera de un supermercado, habiendo integrado el equipo de la Giménez hasta hace poco tiempo.

“Estuve colaborando en su bloque pero por distintos motivos decidí alejarme y mi actitud jamás fue a aceptada por Giménez» relató la joven, añadiendo que el día lunes, en el patio en común del condominio que comparten, fue sorprendida por la edil.

“Se abalanzó sobre mí. No me la pude sacar de encima y no pude evitar los rasguñones que me hizo en la cara», relató.

Con las lesiones visibles en su rostro y con el certificado médico que constata las lesiones, decidió radicar la denuncia penal correspondiente.

Sin embargo, fuentes confiables revelaron a El Patagónico que la propia edil también radicó una denuncia penal contra su ex asesora acusándola (a Jeréz) de ser la agresora y para dar prueba de ello, posteó en su cuenta de Facebook una fotografía con las heridas que acusó en su rostro, por lo cual se deduce que se agredieron mutuamente.

Por su parte, los restantes concejales que integran el cuerpo deliberativo, Alejandro Burgos, Daniel Fernández, Cristian Ojeda y Daniel Treppo, decidieron esperar que se formalicen las denuncias con certificados y aguardar otras instancias concretas para fijar una postura firme, pero no descartan solicitar una sesión extraordinaria para plantear la suspensión de la integrante de cuerpo.

Fuente: El Patagónico