El Gobierno inició la Campaña Antártica que encabeza el Rompehielos Irizar

El Gobierno decidió no interrumpir la tradicional Campaña Antártica de verano pese a la pandemia de coronavirus, por lo que hoy zarpó el rompehielos Almirante Irizar en un acto realizado en el Puerto de Buenos Aires, que encabezó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

En medio de medidas de control sanitario, el buque partió hacia la Antártida para realizar el relevo de las dotaciones de las distintas bases, el aprovisionamiento de las mismas y la realización de tareas de mantenimiento imposibles de efectuar durante el invierno polar.

El evento se llevó a cabo en el Apostadero Naval del puerto de Buenos Aires, y además de Cafiero participaron el ministro de Defensa, Agustín Rossi, el canciller Felipe Solá, y el secretario de Malvinas, Daniel Filmus.

El Ministerio de Defensa informó que una vez tomada la decisión de seguir adelante con la campaña, se diagramó la misma considerando una sensible reducción en la cantidad de personal militar y científico, la no apertura de las bases temporarias y el cierre -al menos por el año 2021- de la escuela antártica Nro. 38 «Presidente Ricardo Alfonsín».

El Irizar está al mando del capitán de navío Claudio Musso Soler y bajo su mando se encuentra una dotación de 241 personas, 190 hombres y 51 mujeres, de los cuales 218 son militares y los 23 restantes científicos.

FUENTE: Noticias Argentinas