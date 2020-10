El secretario Adjunto de ATE Santa Cruz reprochó al Ministerio de Salud que 40 trabajadores sanitarios de Caleta Olivia contrajeron Covid o están aislados, y que fue la entidad la que debió asistirlos. Asevera que la cartera provincial no los cuida y les pidió a sus autoridades que pisen los hospitales.

El secretario Adjunto de ATE Santa Cruz, Carlos Garzón, se refirió hoy a la situación de los trabajadores de la salud, y apeló a que el Ministro García abandone el zoom y pise los hospitales, no para la foto sino para dar respuestas a nuestra gente. Cuiden a los que cuidan!, enfatizó.

En este sentido, mencionó que a la fecha, en Caleta Olivia, más de 40 trabajadores y trabajadoras de salud están aislados preventivamente o contrajeron COVID-19. Fueron monitoreados y asistidos por nuestro Centro de Contención.

Precisó que todo el personal hospitalario padece cansancio psicológico y físico, es gigante y se acrecienta cada día más. Sin poder descansar, ante la falta de personal.

También ponderó la tarea de su organización gremial, indicando que desde el día 1 garantiza el cuidado de nuestra gente, que está en la primera línea, tanto dentro, como fuera del hospital; cosa que el Ministerio no hace, no cuida a su personal, ni lo contiene, disparó.

Por otra parte, Garzón manifestó no poder entender cómo en 8 meses de pandemia, el gobierno de la provincia no convoca a la paritaria sectorial, para resolver los problemas de las y los esenciales. De nada sirve alardear con partes de prensa desde el ombligo del mundo o desde un escritorio cuando la realidad es otra, reclamó.

Por último, alegando que no somos números ni estadísticas, somos personas que ponen el cuerpo y que necesitamos de forma urgente que se reconozca nuestra labor, exigió a las autoridades que dejen de agredir a los que quieren dar soluciones y herramientas y empiecen realmente a tratar punto por punto las demandas de las trabajadoras y los trabajadores de salud.