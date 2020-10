Un salteño salió de Caleta Olivia caminando a sus pagos: «No tengo ni para comer»

Gustavo Gallardo residía hace tres años en Caleta Olivia. Debido a la emergencia sanitaria se quedó sin trabajo y tomó la drástica decisión de regresar a pie a Salta Capital. Con el permiso de circulación nacional, espera pasar los controles para reencontrarse con sus cinco hijos.

Un vecino salteño que residía hace tres años en la ciudad de El Gorosito busca volver a su tierra natal, luego de quedarse sin sustento económico debido a la pandemia por Coronavirus.

En medio de la Ruta Nacional N°3, el hombre identificado como Gustavo Gallardo habló con este portal para dar a conocer su historia.»No tengo trabajo, para comer ni para pagar el alquiler. Me voy para Salta Capital, desde hace dos días vengo que no como nada».

Gallardo, se sustentaba gracias a las changas de construcción o pintura. «Salí caminando ayer a las 9 de la mañana. Dios quiera que alguien se apiade, me quiero volver porque toda mi familia en el norte», comentó.

Al ser consultado si tenía miedo que lo hagan regresar a Caleta Olivia o que lo dejaran en aislamiento el hombre comentó «Me arriesgo a todo, si me para la policía que se haga cargo de mi integridad física porque estoy sin nada».Gallardo comentó que durante el camino el personal de la Comisaría Cuarta le tomó los datos. Luego un patrullero y después Seguridad Vial “me dijeron que siga caminando y que tenga cuidad porque es imposible que alguien me levante».

Asimismo, el salteño mostró que cuenta con un permiso nacional «este papel me lo dieron en un cyber, ellos me sacaron el permiso nacional».

En Salta, el hombre tiene a sus cinco hijos, padres y hermanos «Yo soy el único sostén de mi familia. Si consigo trabajo allá la plata se queda en la casa y tendremos para comer».

Sobre la posibilidad de ayuda en Caleta comentó «Hay algunos conocidos, cuando uno tiene se acercan pero cuando uno está en una posición difícil todos se alejan».

Por último manifestó «espero a llegar a Ramón Santos para tener señal y que mi familia pida ayuda al Gobierno de Salta», cerró.