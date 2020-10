Congreso de ADOSAC rechazó la suma en negro que ofreció el CPE

Bajo la premisa de “Sumas en negro Nunca más!!!”, así se definió el Congreso Provincial de la Asociación Docentes de Santa Cruz, integrado por los delegados de las filiales de toda la provincia en la reunión virtual de ayer luego de debatir la oferta salarial ofrecida por el Gobierno Provincial.

ADOSAC, confirmando su sistema democrático, llevó a las bases la propuesta de la suma fija no remunerativa referida a un ítem “conectividad” y acerca de los demás temas abordados en el encuentro con el CPE lo que la asamblea, reunida de manera virtual, rechazó de plano sosteniendo que “el sindicato no acepta por ningún tipo sumas en negro”.

Vale indicar que fueron 12 horas de intenso debate donde los representantes resolvieron que:

– Rechazar de manera unánime la oferta del gobierno, por considerarla insuficiente y ratificar el rechazo a las sumas en negro. Asimismo, se exige al CPE la mejora de la misma y la inmediata continuidad de las negociaciones.

– Realizar 24 horas de medida de fuerza el día viernes de no existir una mejora clara ante los reclamos salariales, laborales y pedagógicos planteados desde nuestra organización.

– Realizar las denuncias pertinentes ante ACP, el Ministerio de Trabajo y el Tribunal de Cuentas, frente a las irregularidades generadas sobre nuestros recibos de sueldo y el cobro de los salarios.

– Ante la sobrecarga laboral exigimos que se resguarden aspectos profesionales y de salud de cada docente y el Estado se haga cargo del gasto económico que hoy sufre cada docente y a las familias en el marco de la educación virtual (Universalidad del servicio de Internet).

– Ampliar la discusión sobre las condiciones sanitarias y epidemiológicas adecuadas para preservar la salud y la vida, permitiendo la participación de toda la base docente, como así también la de las familias.

– Insistir en la denuncia por el mal funcionamiento de las Comisiones de Ofrecimiento y la decisión de no poner a disposición de los docentes todos los cargos y horas cátedras sin cubrir.

– Ratificamos la disconformidad frente a la definición de no extender la prórroga para la presentación de toda la documentación vinculadas a las inscripciones estatutarias del mes de junio, poniendo en peligro el trabajo futuro de los compañeros, como así también su carrera.

– Repudiar los episodios de violencia de género que sufriera la docente Marina Zavagno, en la localidad de Caleta Olivia.

– Rechazar la nota 027/20 emanada desde la Secretaría de Coordinación Educativa y firmada por Norma Benedetto, ya que la misma desconoce no sólo los derechos de los trabajadores de la educación sino también la normativa vigente. Es innegable la necesidad imperiosa que el señalado cargo político tiene de generar malestar y persecución a la docencia.

– Exigimos una vez más una definición inmediata sobre los sumarios en proceso de los Vocales de Junta de Clasificación de Nivel Inicial y la Modalidad especial y a las compañeras congresales de la localidad de Río Gallegos, sin atribuirles responsabilidad administrativa y la reincorporación inmediata de todos ellos a sus funciones.

– Reiteramos la solidaridad con el sector docente y los trabajadores estatales de la provincia de Chubut.

Otro de los puntos centrales a los que los asistentes al Congreso Virtual fijaron posición es referente a la Salud en la provincia, sosteniendo que esta «abandonada y vaciada por el gobierno de Santa Cruz»:

· Reconocimiento y solidaridad para con los compañeros trabajadores de la salud y el acompañamiento en el Caravanazo previsto para hoy en Río Gallegos.

· Exigimos que se apruebe de inmediato el tratamiento de ibuprofeno inhalado como paliativo ante el avance del COVID-19.También se expresaron firmemente ante el siguiente pedido:

· Cese de la intervención a la obra social provincial.

· La defensa irrestricta de nuestro régimen jubilatorio.

· Repudiamos la represión policial a las familias de Guernica, quienes están luchando por el derecho básico de acceso a la tierra. En este mismo sentido apoyar la lucha que están llevando adelante los vecinos de la localidad de El Chaltén.