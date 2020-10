Río Gallegos: Desde hoy habrá multas por incumplir las medidas preventivas

El Intendente Pablo Grasso presentó el “Acuerdo Social Solidario: Yo me comprometo“. La iniciativa busca disminuir la curva de contagios, apoyándose en dos ejes de acción: convocar la participación ciudadana y reforzando los controles de circulación. El jefe comunal lamentó que el virus “circuló muy rápido, se están muriendo amigos y conocidos, es momento de ocuparse, de responsabilizarse y no mirar para otro lado, porque nos puede tocar a cualquiera de nosotros”.

En la tarde de ayer en el Palacio Municipal, el Intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, realizó una conferencia de prensa para presentar ante la comunidad el “Acuerdo Social Solidario: Yo me comprometo“. Esta iniciativa tiene como objetivo bajar la curva de contagios para iniciar una salida a la situación crítica que vive la ciudad, a través de dos ejes de acción: por una parte ampliar la participación ciudadana mediante la convocatorias organizaciones sociales, culturales, deportivas, vecinales, políticas, etc. y ciudadanos en general, y por otra parte implementar una serie de controles estrictos que apuntan a evitar la circulación de personas en horarios y días no permitidos de acuerdo a la normativa vigente y a la terminación de DNI.

Al momento de las palabras, el Intendente Pablo Grasso profundizó en el análisis de algunas de las medidas que se van a tomar a partir de ahora y por los próximos 15 días. En primer lugar, hizo un llamado a la ciudadanía para que ayude a bajar la curva de contagios y destacó que la Comuna está dispuesta a escuchar propuestas y trabajar en conjunto para salir del difícil momento que está atravesado la ciudad: “hemos recibido únicamente quejas, insultos y reclamos, ahora queremos ver que propuestas tienen para hacer un Río Gallegos distinto y que deje de ser una de las 18 localidades del país con mayor inconvenientes”, afirmó.

Entre las medidas que enumeró el intendente, se destaca que habrá multas para aquellas personas que transiten en días no permitidos por la terminación de DNI, tanto en vehículo como caminando, y que no puedan justificar la circulación. Para los conductores, existe reglamentación vigente mientras que para los peatones se envió al Concejo Deliberante un proyecto que establece sanciones económicas. En este mismo sentido, también se multará a los comercios que atiendan a personas que no estén en su día de circulación permitido.