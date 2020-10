Un dibujo de “Alejo” seleccionado para la “Campaña contra la contaminación sonora”

El dibujo elegido para promover la iniciativa le corresponde a “Alejo”, un joven de 16 años que tiene autismo y que resultó elegido tras presentarse inicialmente para participar del concurso “Primavera en Casa”, impulsado por distintas áreas de la Secretaría de Desarrollo Comunitario.

Pamela Martínez, mamá de Alejo, explicó cómo surgió esta posibilidad: “Incentivamos –dijo- a mi hijo para que mande un dibujo al concurso Primavera en Casa. Y lo mandamos pensando que iba a salir premiado para concursar, pero nos llamaron para decirnos que lo habían elegido para realizar una campaña de sensibilización sobre la problemática de los ruidos molestos que padecen los niños con autismo”, narró.

Martínez contó que a Alejo “le empezaron a molestar los ruidos de grande, ya que de niño nunca manifestó molestias, e incluso le gustaba la pirotecnia y todas esas cosas. Pero hoy ya no le gusta y tiene otra manera de pensar también”.

La mamá añadió que “no sé de qué manera se puede ayudar a todos los niños en este sentido, pero él dice que le molestan en ocasiones los ruidos agudos o los graves. Y cuando se enoja puede golpearse el oído, también sufre con los ladridos de los perros o con el ruido de los escapes de los autos, que esos asustan”.

Martínez resaltó que “me parece genial que esta campaña pueda llevarse adelante y estamos agradecidos de que se haga esto para concientizar”.

Además, su mensaje fue claro: “Cuando lo ves de afuera capaz que no te molesta nada de esto, pero cuando vivís con la problemática por dentro es otra cosa. Porque por ahí no sabes cómo manejar situaciones, y más con una condición, porque quizás si a un chico (neurotípico) no le gustan los ruidos lo metes adentro y listo. Por otro lado, mi hijo gracias a Dios nunca tuvo una crisis, pero hay otros chicos que sí atraviesan crisis y se llegan a lastimar y la pasan mal”, advirtió.

Alejo hoy asiste a la escuela bajo el régimen de Educación Especial. Si bien tuvo un intento por ir al colegio secundario tradicional “no le fue ni bien ni mal pero no se sentía cómodo”, dijo su madre.

“Hace dos años que va a la Escuela Especial 14. Ahí está muy cómodo. Le gusta y tiene actividades en las que aflora su creatividad y dibuja. Además hace cosas en la compu y hasta tiene un canal de YouTube donde expresa sus cosas”, señaló Pamela, quien finalmente contó que, por estos días, su hijo está “contento por lo que pasó, si bien no son de manifestar mucho sus emociones (los niños TEA) él se lo contó a la señora de la escuela a través de Zoom y a sus terapistas también. A todos les ha contado que eligieron su dibujo para esta campaña”, dijo con orgullo.