Carrió confirmó que el gobierno de Macri decidía quién iba preso

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, afirmó que la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, no fue presa durante la gestión de Mauricio Macri “porque el Gobierno de Cambiemos no quería que se haga justicia», aunque se despegó de esa postura y aclaró que ella no estaba incluida entre los que pensaban así.

Mientras la causa de la Mesa Judicial M toma cada vez más cuerpo, las palabras de Carrió son la confesión que llevan al relevo de pruebas. La exdiputada dejó en claro la injerencia del gobierno de Macri en la Justicia para intentar torcer a su gusto los fallos judiciales.

“La construcción oportunista del amigo-enemigo estaba asesorada por Durán Barba y yo nunca creí en eso”, explicó Carrió en clara referencia a la decisión del gobierno de Cambiemos de tener a Cristina como líder de la oposición. Respecto de si había hablado sobre el tema con Macri dijo que “hay cosas que dependen de la conciencia de los líderes”.

“Traté de evitar algunas cosas que no pude, pero de todas maneras tuvimos el primer ciclo constitucional después de Marcelo T. de Alvear, que era nuestro objetivo histórico, para eso trabajamos”, destacó.

En otro tramo de una entrevista en canal 13, Carrió dijo que “estoy orgullosa de la clase media que hemos tenido en la Argentina. El 80% de la Argentina se ha sentido de clase media, no ha habido conciencia de clase trabajadora, todos se sienten de clase media y hubo un ataque sistemático a lo mejor que tenía el país, desde la derecha y desde la izquierda”.