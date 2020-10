Murió por coronavirus el actor Hugo Arana

Días atrás, sufrió un golpe en la cabeza mientras estaba en su casa y tuvo que ser internado en el Sanatorio Colegiales, en ciudad de Buenos Aires. Más tarde, le detectaron COVID-19.

Esta semana se supo que Juan, el hijo de Hugo Arana (77), decidió internarlo en septiembre luego de que sufriera un accidente doméstico y fue entonces, durante su estadía en la clínica, que se contagió coronavirus.

El actor y comediante nunca presentó síntomas de la enfermedad, pero en el nosocomio decidieron hacerle un hisopado por protocolo y fue así como se enteraron que estaba infectado. Luego, los médicos le realizaron una tomografía que arrojó que sus pulmones estaban sanos.

«Tengo el virus de forma muy liviana, no me ha dañado la respiración ni tengo dolores. Me chequean todos los días y la presión está bien, los latidos están bien, no tengo temperatura… Lo que más soporto es estar tirado en una cama esperando, pero nada más».