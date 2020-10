Tras fuerte reclamo, la cooperativa Los Álamos vuelve a su labor en el hospital zonal

Compleja situación se vivió en el Hospital Zonal P. Tardivo de Caleta Olivia con el conflicto generado entre las autoridades y la cooperativa de limpieza por el pago de haberes del mes de agosto y hasta la amenzada de quedar sin trabajo. Tras una reunión se llegó a un acuerdo y se retomó la labor nuevamente.

Tras la medida de fuerza que tomaron los integrantes y socios de la Cooperativa Los Alamos, en reclamo del pago de sus haberes del mes de agosto, insumos, seguridad y por amenazas de dejarlos sin un empleo, mantuvieron una reunión con Juan Basiglio, director Administrativo del HZCO y llegaron a un acuerdo.

En exclusiva, Gustavo Alanis presidente de la Cooperativa dialogó con ElCaletense.net y expresó comenzamos a trabajar luego de la reunión con los directivos que fue a las 14 horas. Estuvimos con Juan Basiglio, nos sentamos a dialogar y le pusimos nuestras pautas.

Alanis, detalló que dentro de 20 días tendrán un encuentro con autoridades de la dirección y autoridades de la provincia.

Nos dijeron que van aumentar los sueldos a los chicos en tiempo y forma del 1 al 10. Y el pase a provincia será de a poco. El aumento lo vamos a plantear el 23 de octubre, queremos un sueldo fijo al bolsillo para a cobrar entre $35 a 40 mil pesos. Nos van a dar un aumento pero no sabemos el monto. Luego de la reunión, con los socios tuvimos una asamblea y decidimos levantar la medida de fuerza.

El 80% de los trabajadores estuvieron de acuerdo con la propuesta. Fuentes extraoficiales, informaron a este medio, que los integrantes cobrarían plus extra de $ 5 mil por trabajar durante la pandemia.

Asimismo, Alanis agradeció el apoyo de la comunidad ayer fue un día larguísimo y ahora vamos a esperar hasta el 23. Vamos a ir con nuestras propuestas y ver que proponen ellos. Si no nos convencen, tomaremos medidas.

El conflicto iba a permanecer durante todo el semana, para fortuna de las 40 familias, se resolvió rápidamente.

