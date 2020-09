Frederic cuestionó la «irresponsabilidad política» de sectores de la oposición

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, cuestionó hoy la «irresponsabilidad política» de sectores de la oposición que «abonan a un clima que no le hace bien a la sociedad argentina» y, si bien descartó que exista un ánimo golpista, consideró que algunas personas incurren en intervenciones imprudentes.

«Estamos atravesando una época inédita por esta pandemia y eso muestra una gran irresponsabilidad política de los sectores que se reconocen como oposición», señaló Frederic, en declaraciones a AM750.

Ante una consulta, la ministra afirmó que «no hay un clima golpista», sino que existen «personas que tienen intervenciones irresponsables: algunos exdirigentes políticos que reclaman un protagonismo que no tienen y abonan a un clima que no le hace bien a la sociedad argentina».

La ministra hizo referencia de esta manera a las marchas realizadas en esta ciudad y en otras como Córdoba, Rosario, Mar del Plata, La Plata y San Carlos de Bariloche, donde manifestantes autoconvocados y opositores se movilizaron con consignas contrarias a las políticas del gobierno nacional.

También, Frederic se pronunció sobre la protesta de un grupo de policías bonaerenses frente a la residencia presidencial de Olivos, consideró que se trató de un hecho «completamente repudiable» y opinó que «tiene que haber sanciones» para el personal que participó de esa acción.

«Es un lugar que no tiene ninguna relación con la protesta, pero sí creo que lo que va a hacer el gobernador de la provincia (Axel Kicillof) es analizar caso por caso y aplicar las sanciones que correspondan», declaró Frederic.