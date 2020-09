La Diputada Ricci insiste para que Santa Cruz permita el tratamiento de ibuprofeno inhalado

Cuatro provincias ya aplican el tratamiento en pacientes positivos a covid -19, y según indicó la legisladora, esto permitirá ayudar a los pacientes, reducir el tiempo de internación y evitar que lleguen a requerir el uso de un respirador.

Ante la grave situación sanitaria, atravesada por una pandemia que sacude al mundo y para la cual aún no hay vacuna, la Diputada Nadia Ricci, sostuvo en diálogo con Emir Silva en Radio San Jorge, que se debe considerar lo que científicamente y de manera seria puede presentarse como una oportunidad.

«Se trata de una solución de ibuprofenato de sodio nebulizable, es una ampolla que se nebuliza y tiene propiedades bactericidas, viricidas, mucolíticas y antinflamatoria. Es un tratamiento que comienza en Córdoba con investigadores del Ceprocor (centro científico tecnológico de gran referencia), que lograron también investigadores Conicet y el laboratorio Luar en la fabricación, y viene trabajándose desde 2014», puntualizó.

Explicó que se comenzó a probar en pacientes con coronavirus con muy buenos resultados. «Permite que el paciente se recupere entre 4 y 8 días, lo que también achica es la cantidad de días de internación, aproximadamente entre 7 y 8 días, entonces tenés varios beneficios», destacó.

Aclaró también, que no es un medicamento autorizado por Anmat. Las provincias, a través de resoluciones autorizan la posibilidad de su uso. «Es lo que estamos pidiendo a nuestro Ministerio de Salud, la posibilidad de que haga el contacto con Ceprocor y que se permita a través de estas autorizaciones, a los pacientes que tengan la decisión de utilizarlo», añadió Ricci.

La propuesta se presentó en la legislatura santacruceña pero no fue tratada. De todas formas la Diputada comentó que hicieron los contactos con Ceprocor para enviar toda la información al Ministerio de Salud como sugerencia directa.

Por otra parte, y en cuanto a la situación sanitaria general de Santa Cruz, la Diputada Ricci consideró que la provincia realmente no ha estado a la altura de la preparación del sistema de salud.

«Hay mucho dinero que ingresó que no sabemos en qué se utilizó porque la realidad es que la cantidad de respiradores y de terapias intensivas que estamos necesitando no están, los profesionales no están», afirmó y citó la situación de Perito Moreno, donde aseguró que no hay ninguna cama de terapia intensiva, sólo dos respiradores, dos de traslado y un solo médico que sabe utilizarlo.