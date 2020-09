Desobedeció a la Justicia, se fugó de la policía y luego fue atrapado

En la tarde de ayer un hombre se presentó en la vivienda de su ex, a pesar que había sido notificado sobre medidas cautelares. Las actuaciones estuvieron a cargo del personal de la División Comisaría Segunda de la ciudad de Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, tomando intervención también la Comisaría de la Mujer y la Familia.

Alrededor de las 15:30 horas de ayer una mujer denunció que su ex se había hecho presente en su domicilio cuando tiene aún, una medida de prohibición de acercamiento. La afligida mujer (38) llamó al Comando Radioeléctrico y desde ahí se comunicaron con la Comisaría Segunda e inmediatamente una comisión policial acudió a la calle Silvano Picard al 900. Una vez allí, los efectivos conversaron con la mujer quien explicó la situación y se determinó que se debía encontrar un vehículo, del cual, ya tenían los datos.

Extraoficialmente se pudo determinar que el ex (35), la habría ido a ver a la mujer, pero ella no lo habría atendido.

Cuando llegó la policía hacía muy pocos minutos que se había alejado del sector en su vehículo, pero un rápido recorrido por el Bº los policías detectan un auto de similares características y al acercarse los uniformados emprende la fuga.

Se genera una especie de persecución y se informa sobre los hechos a las otras dependencias a fin de ser localizado rápidamente. El rodado fue interceptado en Avda. San Martín y calle Zapiola, donde se lo reduce para luego ser trasladado a la Comisaría Segunda, donde ingresa en calidad de aprehendido incomunicado, no sin antes realizarle un test de alcoholemia que dio positivo, secuestrándose el rodado marca Torino en el que se trasladaba.

Acto seguido se corroboró que las medidas cautelares seguían vigentes, hecho que se estableció a través del Juzgado de Familia, determinándose que había desobedecido una vez más la manda judicial.

Sobre el particular se dio injerencia al Juzgado de Instrucción Nº 2, a cargo de la Juez, Dra. Valeria López Lestón desde donde se indicó que una vez cumplidos los plazos legales el individuo fije domicilio a disposición de la sede judicial y recupere la libertad.

