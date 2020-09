Escrachan al policía acosador: «Tenemos un pedófilo de vecino»

Vecinos del barrio Gregores de la capital de santa cruz organizaron un escrache contra Walter Gabriel Cáceres acusado de grooming por dos preadolescentes.

«Queremos que se vaya del barrio, no puede ser que los chicos del barrio tengan que tener cuidado porque tenemos un pedófilo de vecino», explicó Antonela, una de las vecinas que decidió movilizarse para cuidar a los chicos y chicas del barrio.

Walter Gabriel Cáceres, el sargento de policía acusado dos veces de acosar por redes sociales a dos pequeñas ya no es bien recibido en el barrio cerca de la Laguna María La Gorda.

Luego de que publicaran los chats que mantenía con una niña de 13 años, ahora otra menor tomó valor y lo denunció públicamente.

La denuncia en la Justicia es de 2019 pero quedó estancada, denuncio la mamá. Cuando la policía allanó la vivienda y le secuestro la computadora y el celular, los aparatos estaban reseteados como de fábrica.

«Eran buenos vecinos, bien correctos, pero el año pasado cuando pasó lo del allanamiento me llamó la atención y cuando me enteré por qué fue, me sensibilizó y no puedo permitir que un tipo así viva cerca de mi casa, cerca de mi sobrino», dijo una de las vecinas que convocaron a manifestarse.

El escrache estaba organizado para las 16 horas pero minutos antes «muchos vecinos se echaron para atrás por miedo porque él es policía», dijo Antonela, una vecina de Walter, que vive en el domicilio junto a sus padres.

Antonela aseguró que escuchó a la madre de Walter decir que las personas que denunciaron a su hijo «buscan plata». «Que clase de persona invita a tomar mate a una nena d 13 años, con qué intención», cuestionó y acusó a los padres por encubrirlo.