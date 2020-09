El Gobierno anunció fecha de cobro para administración pública provincial

En el marco de la situación epidemiológica actual vinculada al COVID-19, el Gobierno de Santa Cruz comunica el cronograma de pagos para personal de la Administración Pública, Poder Legislativo y Poder Judicial. Se solicita a la población prestar atención a las sugerencias en relación a las medidas preventivas y a los cuidados para facilitar el cobro de los haberes del mes de agosto

Se solicita a la comunidad que no concurra a las entidades bancarias, que priorice el uso del home banking y recuerde que puede pagar por esta vía o en los comercios con débito automático que se encuentran habilitados en base a la normativa vigente.

Se recomienda evitar ir a las sucursales bancarias y limitar el uso de los cajeros automáticos.

Recomendaciones para realizar trámites bancarios

-Priorizá los canales digitales. Desde computadoras y celulares podes realizar las mayorías de las operaciones bancarias.

– Evita concurrir al Cajero Automático, utilizá las tarjetas de débito y/o crédito. Todos los comercios operan con estas tarjetas y en muchos de ellos entregan dinero efectivo.

*Si es imprescindible ir al cajero:*

Recordá que podes usar el más cercano a tu domicilio. El Banco Central dispuso no cobrar cargos o comisiones por operaciones en cajeros sin importar si sos cliente o no.

– Mantené distancia de 1,5 m. entre personas;

– Antes y después desinfectate las manos con alcohol en gel.

– Si vas a estornudar o toser, cubrite la boca con el pliegue del codo.

– Utiliza pañuelos descartables y arrojalos en lugares seguros.

Cronograma de pago de haberes mes de septiembre

Luego de estas aclaraciones fundamentales para evitar la propagación del COVID-19 informamos que el día viernes 4 de septiembre estarán disponibles los haberes de los trabajadores y trabajadoras de la salud y fuerzas de seguridad.

Por su parte el sábado 5 estarán cobrando sus haberes del mes de agosto los trabajadores y trabajadoras de la Administración pública y entes descentralizados.

El martes 8 de septiembre tendrán depositados sus haberes los trabajadores y trabajadoras del Poder Legislativo y Judicial.