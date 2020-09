Vidal anunció que volverá a exigir reapertura de discusión salarial

El Secretario General del Sindicato Petrolero continúa discutiendo con SINOPEC por el sostenimiento de los puestos laborales, pero no descuida al conjunto de trabajadores. En los próximos días, mantendrá reuniones con las operadores restantes, con el objetivo de avanzar en la reapertura de paritarias, para lograr mejoras en los ingresos de los afiliados a la entidad sindical.

Claudio Vidal, Secretario General del Sindicato Petrolero de Santa Cruz, anunció hace instantes que se tienen planificadas reuniones con representantes de las distintas operadoras que operan en la provincia, para plantear la necesidad de una «urgente» recomposiciòn salarial para los trabajadores de la industria.

«Entendemos que la situación es difícil, pero es difícil no sólo para las empresas, sino también para los trabajadores y sus familias» señaló el Secretario General petrolero, añadiendo que «necesitamos sí o sí que los ingresos de los trabajadores se recompongan, para no quedar atrás de una inflación en constante aumento, lo que impacta directamente en la capacidad adquisitiva de nuestros afiliados».

Cabe recordar que, desde inicio de semana, el dirigente sindical se encuentra en Buenos Aires, intentando destrabar el conflicto con la operadora SINOPEC por los 400 despidos anunciados por la operadora china. En este marco, sin desatender al común de los trabajadores, anunció que se volverá a exigir una mejora en los ingresos de sus afiliados.

En este sentido, Vidal destacó que «sea en el marco de paritarias, a través de un bono o cualquier tipo de compensación, necesitamos que se recomponga urgentemente el bolsillo de los trabajadores petroleros, frente a una situación de crisis que está afectando profundamente nuestra industria».