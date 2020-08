El Diputado Daniel Roquel (UCR) quien se mostró preocupado por el récord de casos y la cantidad de muertos en Santa Cruz.

En las últimas horas se produjo un cimbronazo político con el pase del ex funcionario radical Leandro Fadul a las filas del kirchnerismo y las declaraciones del ex intendente de Caleta Olivia Facundo Prades quien manifestó que no veía con malos ojos formar parte de un armado con Máximo Kirchner.

«Quieren hacerle creer a la gente de que el problema más grave de Santa Cruz es ese y que para nosotros los radicales es un tema que no nos desvela. A nosotros no desvela la situación del sistema de salud, la falta de profesionales y la persecución que sufren día a día. La falta de insumos e infraestructura, esa es nuestra preocupación hoy», indicó Daniel Roquel.

«Hoy vemos cómo la obra de ampliación del hospital que debería haber estado terminada en agosto del año pasado no sabemos cuándo estará lista y se están tirando paredes dentro del hospital y trasladando el servicio de terapia intensiva infantil para hacer espacio, una locura. Tuvieron 5 meses para prepararse y no hicieron nada», agregó.

A la vez indicó que «no es casualidad que quieran confundir y meter a todos dentro de la misma bolsa, pero nuestra prioridad es la salud, la educación y la justicia en Santa Cruz. Hablar de funcionarios o armados electorales en esta situación es faltarle el respeto a la comunidad y principalmente al personal de salud que es el que está en la primera línea poniéndole el cuerpo y el alma a la pandemia», concluyó el jefe de la bancada opositora de Nueva Santa Cruz.