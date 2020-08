El Intendente Fernando Cotillo, señaló que los reclamos sociales que tienen lugar en la ciudad hace largo tiempo están motorizados políticamente. En este marco, respondió críticas de diversos sectores políticos y desmintió el ingreso de 70 millones de pesos utilizados en razón de la situación sanitaria.

En diálogo con Emir Silva en Radio San Jorge, Cotillo abordó diferentes situaciones, en relación al grupo de jóvenes que cortó la ruta demandando puestos laborales explicó que la semana próxima, junto a distintos sectores, iniciarán gestiones para dar respuestas, lo que no será inmediato. Por otra parte, el grupo de ex contratados, será recibidos el martes, luego de que quienes estaban en el recinto hoy abandonaran el mismo.

Consideró que es probable que estén motorizados políticamente, “deben estar necesitando trabajo, yo no digo que no, pero se dejan llevar por alguien y después hay que hacerse cargo cuando uno es conductor”.

Anticipó que se reunirán con diferentes movimientos sociales a partir de la semana entrante, sin embargo vinculó los reclamos a sectores que buscan confundir a la gente, y dedicó un párrafo a varios actores políticos.

«Chamorro es un Payaso»

“Chamorro es un payaso que está haciendo esto y sabe que es mentira. Fue conmigo –en la campaña- y como no pudo tener ingresos al municipio y un montón de cosas, hace esto”, y afirmó que pretende utilizar los beneficios sociales para hacer política barata. “No tiene problemas en decir cualquier mentira como cuando van y pegan carteles de los famosos 70 millones que sabemos que es mentira, del gas para el Rotary cuando el Rotary tiene gas, pega carteles para generar confusión sabiendo que no es así”.

Nieto se hace el amigo y pero por afuera .

Así lo expresó Fernando Cotillo y agregó “es amigo mío, no se ahora, él dice que políticamente no, pero cuando tiene que llamarme porque tenía que volver de Bs. As. me llamó. Esto forma parte de lo mismo. “Suponen o quieren confundir a la gente con que todos los días entra plata y es mentira, no ingresan 500 mil pesos por día de empresas locales, estamos todos locos y él es el primero”.

Cotillo sostuvo que todo está en el informe cuatrimestral en el Concejo Deliberante, “También el informe por ingresos que tuvimos de terceros, que iban a cuentas particulares, en este caso Diarco, seguramente haremos el informe como lo anunció el Secretario de Hacienda, para que le quede claro a los Nieto, a los Chamorros y a todos los que siembran dudas”, afirmó sumando a otro actor político, Amadeo Figueroa

“Amadeo Figueroa es un asesor eterno y nunca trabajó”

Lo sostuvo el Ejecutivo en relación a quien fuera alguna vez parte de su equipo de trabajo. “La vez que trabajó con nosotros sacó parte médico por estrés”, acotó a la vez que expresó “esa es la gente que está detrás de una computadora y se le ocurre pensar y escribir las cosas que escriben”.

Sobre el cierre afirmó que estaba dispuesto a discutir políticas pero no mentiras, “saben que están mintiendo, cuando dicen que ingresaron 70 millones de pesos porque hacen una multiplicación al aire, saben que están inventando y la tiran al aire para confundir”, expresó.

Y dedicó un último tramo para el ex Intendente Facundo Prades, “el Concejo Deliberante tiene los informes cuatrimestrales y entre otras cosas, también tiene las rendiciones de cuenta del gobierno de Facundo Prades que nunca las hizo y nosotros las terminamos en estos dos primeros meses para mandar al tribunal de cuentas”, puntualizó.