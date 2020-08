Inauguraron la delegación del Ministerio de Trabajo en Caleta Olivia

Participó la propia Gobernadora Alicia Kirchner, acompañada por el Jefe de Gabinete, Leonardo Álvarez y el Ministro de Trabajo, Teodoro Camino. Desde Caleta Olivia estaban presentes el voicegobernador, Eugenio Quiroga, el intendente, Fernando Cotillo y autoridades de la cartera laboral.

Desde Caleta Olivia, el vicegobernador y el intendente agradecieron la decisión política de Alicia Kirchner de finalizar el edificio que estaba en un 30% al momento de asumir en diciembre de 2015. Se trata de un proyecto que venía de hace años y que con la llegada de la gobernadora se trabajó para su culminación.

Además Quiroga destacó el trabajo que se viene realizando en la modernización del Estado y en la descentralización de algunas oficinas y dependencias del gobierno provincial. “Creo que es importante destacar la importancia que la gestión de la gobernadora le ha dado al empleo y a la importancia de espacios para la resolución de conflictos laborales”, indicó.

Respecto del edificio el vicegobernador consideró que se trata de un proyecto de muchos años que por voluntad de Alicia Kirchner se ha culminado. “Tener este edificio que ha quedado muy lindo en la ciudad de Caleta habla de la importancia que la provincia le da a la zona norte y a la atención directa que permitirá mayor celeridad en las respuestas”, agregó.

Por su parte el intendente recordó que se trata de un proyecto que se inició con la firma de un convenio en su gestión anterior como intendente cuando el vicegobernador era diputado de la provincia. “Creemos que es un día de mucha alegría porque este edificio en tiempos como los que atraviesa nuestro país por la pandemia y las consecuencias que se generan en materia laboral es muy importante. Inaugurar este edificio es el resultado de la determinación política de la gobernadora”, destacó.

Por su parte Alicia Kirchner felicitó a todos los trabajadores y trabajadoras del Ministerio y deseó que el edificio no sean solo “cuatro paredes y un techo”.

“Espero que sea un espacio para que nuestros vecinos y vecinas sean atendidos como corresponde, que puedan evacuar sus dudas y plantear sus necesidades. Tenemos que llenarlo de trabajo, de compromiso, dar cuenta del necesario amor hacia el otro y la otra. Cuando salgamos de la pandemia y vaya para Caleta espero que me cuenten lo bien que están siendo atendidas las personas de la comunidad”, afirmó la mandataria.

Alicia además pidió a los trabajadores y trabajadoras ayuda en la diaria tarea de dar respuestas desde el Estado a la comunidad. “Necesitamos seguir generando fuentes de empleo, y que todos y todas sean atendidos como corresponde. Los edificios públicos deben ser un lugar de compromiso que con mucho amor generen raíces sólidas que se traducen en compromiso hacia la comunidad”.

Por último el Jefe de Gabinete, Leonardo Álvarez saludo a los trabajadores y trabajadoras y al equipo de la cartera laboral. “Sabemos que otra de las caras de la pandemia es la falta de empleo y la precarización no solo en la Argentina sino en el mundo. Se trata de un área fundamental de cara a lo que vivimos y a lo que se viene. Felicito al equipo que han conformado por la manera en la que están trabajando y confió en que van a poder darle a la comunidad las respuestas que la gobernadora les pide”, concluyó.