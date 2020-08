El Municipio trabaja para evitar invasión de moscas

El Secretario de Gestión Legal y Técnica de la Municipalidad de Río Gallegos, Jorge Cabezas, asistió esta mañana al Vaciadero para constatar la tarea de control de plagas que inició ayer martes, en el marco de las 10 acciones anunciadas por el intendente Pablo Grasso. Junto al Secretario de Obras Públicas y Urbanismo Lucas Otín y el Secretario de Estado de Ambiente de la Provincia de Santa Cruz, Mariano Bertinat, Cabezas realizó una recorrida en la cual se interiorizó sobre el procedimiento, insumos, profesionales a cargo, y maquinaria dispuesta para el objetivo. Cabezas puntualizó en la prevención, entendiendo las problemáticas que aquejan a los vecinos, como es la “invasión” de moscas acentuada en el verano. Cabe destacar que, al presentar el plan de 10 Acciones, el Jefe Comunal abordó distintos ejes y destacó la importancia de trabajar con antelación para disminuir el impacto ambiental, social y en la salud que generan las plagas. Por ello Grasso tenía en agenda estar presente hoy en el Vaciadero y, aunque no lo hizo físicamente al estar en aislamiento, siguió de cerca el trabajo que emprende su equipo. En el lugar, Cabezas explicó que se comenzó el proceso de “control de plagas para que, básicamente, no tengamos este año la inundación de moscas que sufrimos todos los riogalleguenses el año pasado, porque no se hicieron en su momento estos trabajos”. Explicó que las acciones de esta índole “deben comenzarse ahora en invierno. Por eso el Ingeniero que nos acompaña (Gabriel Tallo), especialista en el manejo de este tipo de plagas, armó un cronograma que comienza en agosto y se extiende por cuatro meses, en distintas etapas”. Cabezas informó que el proceso inicia por el ataque de larvas y prosigue con un control permanente “hasta lograr que estos insectos no se reproduzcan”. Cabe destacar que el manejo integrado de plagas es una iniciativa conjunta de la Secretaría de Gestión Legal y Técnica, a través de la Dirección de Gestión Ambiental, y de la Secretaría de Obras Públicas y Urbanismo, por medio de la Dirección de Saneamiento Ambiental y el Departamento Inspecciones, todo ello con la coordinación general del Ingeniero Gabriel Tallo y del Técnico Alejandro Ignao. El Secretario recordó que para cumplir el objetivo, la Comuna ha “realizado una inversión importante en adquisición de productos químicos que llegaron la semana pasada. Son productos difíciles de conseguir de por sí, y con el problema de la pandemia se dificultó aún más tenerlos”. En este sentido, se informó que la inversión realizada por la Municipalidad de Río Gallegos asciende a unos 3 millones de pesos, teniendo en cuenta que se trata de químicos muy específicos y, en algunos casos, importados. “Ya contamos con los insumos- continuó Cabezas-, incluido un termonebulizador recibido hoy , por lo que vamos a ver una demostración de su funcionamiento, crucial para completar la tarea”. Para finalizar el funcionario municipal mostró su satisfacción por el acompañamiento del Secretario de Estado de Ambiente, Mariano Bertinat con quien “estamos trabajando en forma conjunta con vista a que en algún tiempo, ojalá cercano, podamos poner en actividad el nuevo sitio para la disposición final de residuos. Hay mucho esfuerzo y compromiso para que el tema de la basura esté controlado en Río Gallegos, con un manejo como corresponde para ciudad”.