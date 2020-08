Ante la escasez, convocan a la comunidad a donar sangre

El Centro Regional de Hemoterapia trabaja en Rio Gallegos desde hace muchos años para la donación voluntaria, altruista y repetitiva. En esta oportunidad convoca a la comunidad a ser donantes voluntarios de sangre ya que es un recurso que en estos últimos meses está siendo escaso.

Al respecto, el Dr. José Gutiérrez responsable del Centro regional, comentó que durante la pandemia la donación de sangre en todos los centros del país se vio visiblemente afectada, “hemos visto disminuir el caudal de donantes en los distintos centros entre un 70% y 80 %, esta reducción de donantes es muy alta y las necesidades de sangre siguen estando, siguen habiendo pacientes con patologías que no sean covid y las necesidades son las mismas” sostuvo.

Si queres ser donante de sangre podes acercarte de lunes a viernes de 7:30 a 9:30 al Centro de Atención Infantil, ubicado en el Pasaje Zucarino N° 646 de Río Gallegos.

La atención de los donantes se realiza por orden de llegada y es importante asistir con DNI en mano, tapaboca o barbijo obligatorio.

Las recomendaciones para las personas que se acerquen a donar son las siguientes: El ayuno no debe ser completo (pueden tomar té, café, mate), tener entre 18 y 65 años en caso de donante de sangre, sentirse sanos, saber que no tienen enfermedad alguna y que no hayan ingerido medicación que impida la donación, no haber estado resfriado las últimas dos semanas, cuadros de gastritis, etc. Luego los profesionales serán los encargados de detectar situaciones particulares.

Es importante destacar e incentivar la donación de sangre en la comunidad de manera de asegurar el stock del banco de sangre del Centro Regional de Hemoterapia.

Promovamos la donación voluntaria y frecuente de sangre.

Para contar con sangre segura.

Para que la sangre esté siempre disponible.

Para evitar que el paciente y su entorno deban encontrar donantes.

La sangre no se puede fabricar y es necesaria para: