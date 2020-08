Macri se complica por el celular de su secretario

Los fiscales de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona y Santiago Eyherarbide, solicitaron la declaración indagatoria de Darío Nieto, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani por el espionaje ilegal a políticos, empresarios y periodistas, entre otros, en un explosivo dictamen que complica al secretario privado de Mauricio Macri.

En el escrito que elevaron al juez federal Juan Pablo Augé (a quien también le pidieron la indagatoria de Susana Martinengo y 20 ex espías de la AFI), los fiscales hacen un detallado análisis de las pruebas recolectadas en la causa, la mayoría de los teléfonos celulares de los involucrados.

En el dictamen de los fiscales de Lomas de Zamora también se hace referencia a los mensajes borrados por Darío Nieto el día del allanamiento a su domicilio, varios de los cuales fueron recuperados. En ellos se desmiente, por ejemplo, que no tuviera trato con Susana Martinengo como dijo en varias entrevistas.

«Del celular de Nieto, en particular de su block de notas, se desprende que el nombrado conocía especialmente el entramado ilícito que aquí se investiga, y por supuesto a Susana Martinengo», dicen los fiscales, que agregan que los informes de los espías iban destinados al secretario privado.

De acuerdo a la información revelada por Ámbito.com, pocos días antes del allanamiento a su casa y cuando el escándalo de espionaje era tema central en los medios, Nieto escribió un borrador de mensaje supuestamente destinado a Macri.

«Mauricio, me llamó Cristian -seguramente porque la Turca lo llamó-. Hizo hincapié en que falta un relato, que estos tipos habían estado en la Metropolitana, nosotros los llevamos a la AFI y nadie se hace cargo ni hay explicación para eso, que alguien tiene que tomar el tema Alan Ruiz (no sabe si es de la Turca, de Patricia o de quién) para que desmienta todo, la aparición de Martinengo (sobre esto le pasé algo de info). Pero que lo que falta es un relato y una historia coherente de todo, que no basta con que la Turca diga que es todo mentira y no se haga cargo», escribe Nieto. Se sabe que la Turca es Silvia Majdalani.

Ese mismo día Nieto escribió otro borrador sobre Martinengo. Allí ensaya la versión que luego repitió en una serie de entrevistas, en la que buscó despegarse y dijo que apenas la conocía y no tenía contacto frecuente. Los fiscales destacan que Nieto borró sus chats con Martinengo y Majdalani el 14 de junio cuando explotó el escándalo.

Sin embargo, según Ámbito, en el celular de Martinengo sí se hallaron los chats con el secretario privado de Macri. En uno de los mensajes, el 10 de diciembre de 2019, Nieto le manda un afectuoso saludo de despedida: «Susana querida! No quería dejar de escribirte y agradecerte x estos años. Una grosa total!! Muchas gracias x todo». Dos meses después, Martinengo le escribió para contarle que dejaba su trabajo en la Rosada y le pedía a Nieto que le consiga un cargo en el gobierno de Jorge Macri, intendente de Vicente López. «Queda cerca de mi casa”, argumenta la mujer.

Para la Justicia este intercambio es la prueba de que Nieto borró el contenido de su teléfono, en un claro intento de entorpecer la investigación.