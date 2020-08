Peritaje derrumba operación de Bonadio en causa «dólar futuro» contra Cristina y Kicillof

Un extenso peritaje firmado por los peritos oficiales y los de parte concluyeron que la operación se hacía en la Argentina desde hacía diez años, que no se dañó el patrimonio del Banco Central, que no se afectaron las reservas y que no se podía favorecer intencionalmente a ningún comprador.

La causa por supuestas irregularidades en la venta de «dólar futuro» durante el último gobierno kirchnerista, que apunta a Cristina de Kirchner, Axel Kicillof, y el extitular del Banco Central, Alejandro Vanoli (además de otros exdirectivos de la entidad monetaria y algunos exmiembros de la Comisión Nacional de Valores), se derrumba después de conocerse el resultado de un peritaje firmado por los peritos oficiales y los de parte que concluyeron, entre otras cosas, que la operación de dólar futuro se hacía en la Argentina desde hacía diez años; que también se realiza en otros países, que no se dañó el patrimonio del Banco Central, que no se afectaron las reservas, que sí incidió en pérdidas de la entidad monetaria, pero que igualmente registró ganancias todavía mayores en 2015 que en 2016, que no se podía favorecer intencionalmente a ningún comprador y que, el objetivo de un banco central no es tener utilidades sino estabilizar y desarrollar la economía.

Según informa Página 12 en una nota firmada por Raúl “Tuny” Kollmann, en esa catarata de definiciones, los peritos no mencionaron ningún delito ni irregularidad lo que, en principio, derrumba el armado del fallecido juez Claudio Bonadio y la denuncia que encabezaron Federico Pinedo y Mario Negri contra ex funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner.

El texto de 82 páginas está firmado por tres peritos oficiales, Carlos Campodónico, Alejandro Del Acebo y Stella Maris Castaño, mientras que como peritos de parte firmaron Carlos Sgarbi, Alfredo O’Connell y Alicia Garófalo. Los especialistas no exhiben diferencias.

Preguntas y respuestas claves

Sobre los objetivos del Banco Central: la respuesta es que no se busca obtener ganancias, que no es un banco comercial, sino que busca «la estabilidad monetaria, financiera y el desarrollo económico con equidad, en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional». La fórmula figura en la Carta Orgánica y está, de una u otra manera, en los estatutos o leyes de constitución de la mayoría de los bancos centrales del mundo.

la respuesta es que no se busca obtener ganancias, que no es un banco comercial, sino que busca «la estabilidad monetaria, financiera y el desarrollo económico con equidad, en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional». La fórmula figura en la Carta Orgánica y está, de una u otra manera, en los estatutos o leyes de constitución de la mayoría de los bancos centrales del mundo. Sobre las divisas: el Banco Central tuvo ganancias en 2015 (147 mil millones de pesos) y menos ganancias bajo el macrismo en 2016 (67 mil millones de pesos), pero que lo sustancial es que la operatoria de dólar futuro, al ser en pesos, evitó que se perdieran reservas en moneda extranjera.

el Banco Central tuvo ganancias en 2015 (147 mil millones de pesos) y menos ganancias bajo el macrismo en 2016 (67 mil millones de pesos), pero que lo sustancial es que la operatoria de dólar futuro, al ser en pesos, evitó que se perdieran reservas en moneda extranjera. Sobre la habitualidad de la operatoria con dólar futuro , que empezó en 2005 (o sea llevaba una década), en la que hubo cuatro años con resultados negativos, pero que igualmente sirvieron para el objetivo: mantener las reservas. En ninguno de los casos, dicen los peritos, se produjeron dificultades en el programa monetario. El Banco Central, además, tiene auditores externos y el control de la Sigen: los peritos consignan que no hubo objeciones ni de uno ni de otro a la implementación de la política de dólar futuro.

, que empezó en 2005 (o sea llevaba una década), en la que hubo cuatro años con resultados negativos, pero que igualmente sirvieron para el objetivo: mantener las reservas. En ninguno de los casos, dicen los peritos, se produjeron dificultades en el programa monetario. El Banco Central, además, tiene auditores externos y el control de la Sigen: los peritos consignan que no hubo objeciones ni de uno ni de otro a la implementación de la política de dólar futuro. Sobre si el BCRA o las autoridades económicas podían maniobrar para digitar a los compradores (o sea si se podía beneficiar a los amigos): La respuesta unánime a la pregunta fue que eso era imposible dado que en los dos mercados donde se concretó la operatoria «no es posible conocer las contrapartes de las operaciones a término ni al momento de concertarlas ni al momento de liquidarlas». La prueba palpable se conoció después: entre los compradores de dólar futuro no aparece ningún integrante del gobierno de CFK y sí en cambio hay numerosos referentes del macrismo.

(o sea si se podía beneficiar a los amigos): La respuesta unánime a la pregunta fue que eso era imposible dado que en los dos mercados donde se concretó la operatoria «no es posible conocer las contrapartes de las operaciones a término ni al momento de concertarlas ni al momento de liquidarlas». La prueba palpable se conoció después: entre los compradores de dólar futuro no aparece ningún integrante del gobierno de CFK y sí en cambio hay numerosos referentes del macrismo. Sobre los efectos del dólar futuro: las respuestas a esa pregunta se tomaron de los organismos técnicos del Central. «Permitieron morigerar los efectos cíclicos de la oferta y la demanda de divisas». «Influyeron en las tasas de interés». “Evitaron un efecto negativo en las reservas»

las respuestas a esa pregunta se tomaron de los organismos técnicos del Central. «Permitieron morigerar los efectos cíclicos de la oferta y la demanda de divisas». «Influyeron en las tasas de interés». “Evitaron un efecto negativo en las reservas» Sobre si el valor del dólar ilegal debía influir en la operatoria: los peritos contestaron que «no fue una variante relevante» y lo mismo contestaron respecto del dólar-bolsa o el llamado contado con liqui. Es más, los peritos respondieron que «no es técnicamente aceptable tomarlos como valores de referencia». Los peritos dicen que se toma en cuenta un valor de dólar pactado por las partes más una tasa de interés.

los peritos contestaron que «no fue una variante relevante» y lo mismo contestaron respecto del dólar-bolsa o el llamado contado con liqui. Es más, los peritos respondieron que «no es técnicamente aceptable tomarlos como valores de referencia». Los peritos dicen que se toma en cuenta un valor de dólar pactado por las partes más una tasa de interés. Sobre los efectos de la devaluación que el macrismo produjo en diciembre de 2015: señalaron que por esa decisión se perdieron unos 42 mil millones de pesos en la operatoria de dólar–futuro, pero se negaron a hacer consideraciones sobre esa pérdida justamente por lo que habían contestado en las preguntas anteriores: que la operatoria del dólar futuro tenía como objetivo estabilizar los efectos de la demanda de moneda extranjera.

Todo indica ahora que vendrá una arremetida de parte de los defensores de CFK, Kicillof, Vanoli, y los demás imputados. La última palabra la tendrán los magistrados, pero todo girará en torno de la inexistencia de delito o que la operatoria directamente no era judiciable por ser una decisión política.

Fuente: Ámbito