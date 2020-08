Hispano Americano ya tiene nuevo técnico en la Liga Nacional

Gabriel Picatto es el nuevo entrenador de Hispano Americano para la Liga Nacional de Básquet en reemplazo de Javier Bianchelli por un proyecto personal en Mar del Plata.

Picatto fue asistente de Sergio “Oveja” Hernández, actual director técnico de la Selección Argentina, en Peñarol. Además fue el entrenador que salió campeón con Boca Juniors en la temporada 2006/2007. Tiene un subcampeonato con Regatas de Corrientes en la Liga Nacional 2016/2017. También dirigió a Peñarol, la temporada pasada, y a La Unión de Formosa.

«Siempre agradezco a aquellas instituciones que me dan la posibilidad de tener un proyecto deportivo. La gente, en este contexto, la está pasando mal. Me considero un afortunado de poder tener una proyección. Hispano marca un camino de coherencia y me parece un campo fértil para empezar a construir», explicó Picatto a La Opinión Austral.

El nuevo técnico de Hispano expresó que el estilo y la forma de juego dependerán de los jugadores con los que contará. «El equipo -dijo- todavía no está constituido, entonces intentaremos hacer la mejor elección en función del presupuesto que maneja la institución. Cuando tenga el plantel seleccionado, veremos que surge. Mi tarea será recrear escenarios favorables y tratar de generar interacciones positivas».