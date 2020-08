El coronavirus ataca al Ministerio de Defensa

El coronavirus puso en jaque a la máxima conducción militar. La preocupación surgió a partir del resultado positivo que dio el test de una alta funcionaria del ministerio que conduce Agustín Rossi.

No reconoce fronteras ni sofisticadas prevenciones castrenses. El coronavirus puso en jaque a la máxima conducción militar. La preocupación surgió a partir del resultado positivo que dio el test de una alta funcionaria del ministerio que conduce Agustín Rossi. Se trata de la subsecretaria de Planeamiento Operativo y Servicio Logístico de la Defensa, Lucía Kersul. No es el único caso. El secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, Francisco Cafiero, confirmó que padece coronavirus. «Seguí las recomendaciones y me hice el hisopado al sentir síntomas leves de dolor de cabeza y tos. Estoy bien y aislado» informó ayer a través de su cuenta de Twitter. El contagio entre funcionarios parece burlar el protocolo de distanciamiento que se respeta a rajatabla en Defensa.

El Servicio Logístico a cargo de Kersul es un área vital en la gestión de equipos e insumos destinados a las tareas de apoyo y contención sanitaria que cumplen los militares para mitigar los efectos de la pandemia de Covid-19 en el país. Múltiples actividades, desde garantizar la provisión de alcohol en gel, los trajes de bioseguridad, respiradores, equipamiento médico, sin descuidar los materiales que permiten el funcionamiento habitual de las fuerzas armadas.