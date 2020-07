Salud brindó detalles del estado del sistema sanitario

El secretario de estado de Salud Pública, Ignacio Suárez Moré y el subsecretario de Salud Colectiva, Claudio García se refirieron al estado de situación del sistema sanitario ante el brote epidemiológico de coronavirus en Río Gallegos. Las autoridades del Ministerio de Salud y Ambiente señalaron que el Hospital Regional en todas sus áreas se encuentra con una capacidad de respuesta en un nivel bueno. Brindaron información del equipamiento y recurso humano con el que cuenta el sistema sanitario.

Esta tarde, las autoridades de la cartera sanitaria -encabezadas por el ministro Juan Carlos Nadalich- realizaron un informe pormenorizado de la situación actual de la pandemia de coronavirus y su impacto en el sistema sanitario provincial.

En este sentido, se refirieron a las acciones de preparación que se llevaron adelante desde la declaración de la pandemia y cómo el sistema está dando respuestas en la actualidad con el incremento de casos en a las ultimas semanas en Río Gallegos.

En primer término, Suarez Moré indicó que actualmente el sistema sanitario provincial cuenta con 180 respiradores, de los cuales 20 son pediátricos, 130 de adultos y 30 respiradores de transporte. De este total llegarán a la provincia la próxima semana 21 respiradores: 16 de ellos adquiridos por la provincia y 5 enviados por el Gobierno Nacional.

En cuanto a cantidad de camas en terapia intensiva, señaló: “Tanto en el ámbito público como privada están dentro de lo aceptable y ronda en el 40 por ciento lo que cual nos da cierta tranquilidad”

“Quédense tranquilos que el sistema de salud y el Hospital Regional de Río Gallegos cuenta con camas, está operativo, no está desbordado”, afirmó el secretario y agregó que si la situación lo requiere también está preparado el Hospital Militar que cuenta con 20 camas de internación más cinco camas de UTI.

A su vez, el subsecretario Claudio García subrayó: “Todo el esfuerzo que se hizo previo realmente valió la pena porque se está pudiendo afrontar del modo que corresponde afrontar un brote de estas características”.

Ante lo que añadió: “La capacidad operativa, tanto en el nivel de laboratorio como en las áreas de internación, guardia, sistema de seguimiento de casos positivos y monitoreo de casos estrechos de cada uno vienen resultando con una capacidad operativa adecuada”.

“Es decir que la capacidad de respuesta está en un nivel bueno en lo que se refiere a las necesidades que tenemos en este momento”, enfatizó García.

En este sentido, explicó que “se estuvo preparando durante más de tres meses a la población y al sistema de salud para poder afrontar la pandemia del mejor modo posible”.

“Estos elementos -continuo el funcionario – son parte de un proceso en el cual nos venimos preparando como sistema sanitario entendiendo a la salud pública, no solo como el sector público sino también en la interacción con la salud privada”.

En cuanto a las medidas que se tomaron para la preparación del sistema mencionó “la capacitación de recurso humano y la generación de estrategias de adquisición de elementos – ante Nación u otras empresas privadas que apoyaron al sistema de salud provincial”.

También indicó que se trabajó sobre “la conversión de distintos sectores hospitalarios para dividir en las áreas de atención a pacientes respiratorios agudos, o las denominadas zonas rojas, y las zonas verdes para trabajar con aquellas personas no tienen riesgo de COVID”.

“Lo que se hizo permanentemente fue sumar, capacitar, dotar de herramientas, equipamiento y recursos humanos al sistema sanitario para esta bien preparados para este momento”, destacó García y sostuvo que ante el brote en Río Gallegos “vemos que todo el esfuerzo que se hizo previo realmente valió la pena porque se está pudiendo afrontar como corresponde un brote de estas características”.

En otro tramo, García valoró la tarea de los profesionales de la salud de los distintos sectores: “Tenemos tres o cuatro turnos de laboratorio, lo que implica que el personal de laboratorio trabaja mucho más porque el volumen de muestras así lo amerita, pero bajo ningún concepto podemos decir que la capacidad del sistema está superado”.

Asimismo, se refirió a la interacción con distintos sectores y la colaboración de profesionales de distintas localidades de la provincia y del sistema privado. “Llegaron profesionales del interior de la provincia, para que den una mano en Río Gallegos, pero también para que adquieran ese conocimiento para poder llevarlos a las localidades del interior y tener una persona capacitada en cada una de las zonas: norte, centro y sur”.

Ante lo que agregó: “Desde el primer momento de la pandemia, los colegios y consejos de distintos profesionales especialmente las relacionadas con el ámbito de la salud, brindaron siempre su apoyo” y valoró la respuesta los profesionales de la salud “para hacer frente a la pandemia en esta cruzada de todo el ámbito de la salud pública”.

En cuanto a las áreas que más requieren profesionales, indicó: “Son las relacionadas con las patologías que hoy nos convocan, es decir, sectores de guardias, internación, de terapia intensiva y de epidemiologia son las áreas que estamos poniendo el mayor énfasis para tener ordenado y con el caudal adecuado de personas y que no se nos generen fallas en estos sectores”