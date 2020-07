Cristina: «He soportado cualquier cosa de ustedes»

La vicepresidenta cruzó a legisladores de Juntos por el Cambio: «Es increíble que no puedan aceptar que son minoría», les recriminó. Martín Lousteau le pidió: «no me tutee».

Senadores del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio protagonizaron este jueves por la noche una acalorada discusión sobre el final de la sesión y la presidenta de la Cámara, Cristina Fernández de Kirchner, los llamó al orden con un fuerte reproche a la oposición.

«He soportado cualquier cosa de ustedes, desde insultos, autorizar allanamientos, es increíble que no puedan aceptar que son minoría», les recriminó la vicepresidenta al interceder en una discusión muy tensa entre el oficialista José Mayans y el opositor Martín Lousteau.

El cruce se produjo en el último tramo de la sesión de este jueves, al finalizar la exposición de Mayans, que en su calidad de jefe del bloque Frente de Todos cerró el debate sobre el paquete de DNU que figuraba en el último punto del temario del día.

El jefe de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, pidió dejar constancia en el acta de votación una diferencia de interpretación sobre el reglamento con el oficialismo respecto de las mayorías requeridas para aprobar el protocolo de sesiones virtuales, que se votó al inicio.

La presidenta del Senado le indicó que «las manifestaciones quedan en la versión taquigráfica, no en el acta» y agregó: «Su interpretación de las mayorías y las minorías queda en versión taquigráfica, como todas las opiniones».

Pidió la palabra entonces Lousteau para reforzar la postura del interbloque opositor y seguidamente, Mayans se molestó: «Esto no se hace. Lo que están haciendo Naidenoff y Lousteau. Después se quejan. ¿Qué tienen que ver los DNU con lo que dice Naidenoff?».

Varios senadores y senadoras de la oposición lo interrumpieron y Mayans continuó: «Hacen esto. Interrumpen. ¡Es una desubicación total! En ese caso corresponde que les retire el uso de la palabra», agregó el formoseño dirigiéndose a Cristina Kirchner, quien luego volvió a darle la palabra a Lousteau.

«Si algo es llamativo, es que nos diga que nos vamos de tema un senador que cada vez que cierra habla de cualquier cosa como Mario Sánchez. Podemos hablar de todos los temas», agregó el senador de Juntos por el Cambio.

Fue entonces cuando intervino Cristina Kirchner, que incluso pidió que le «corten el micrófono a Mayans» cuando el oficialista intentó retrucar, para luego dirigirse a Lousteau: «Le recuerdo señor senador Lousteau que no puede referirse a otros senadores en términos ofensivos. Sí, lo comparó con un cómico».

«He soportado cualquiera cosa de ustedes, desde insultos, autorizar allanamientos, es increíble que no puedan aceptar que son minoría. Les pido por favor que nos tratemos institucionalmente y aceptemos el juego de mayorías y minorías», enfatizó.

En medio de la votación, el opositor Esteban Bullrich le recordó a Cristina que la presidenta de la Cámara «no puede opinar», a lo que la ex mandataria respondió aludiendo a su primera intervención: «No opiné sobre el tema, sino sobre el trámite de votación».

Al final de la sesión, según reconstruyeron fuentes parlamentarias, Loustea se acercó a la vicepresidenta para reprocharle los cruces y la ex mandataria le pidió mantener la «distancia reglamentaria”.

En respuesta, su ex ministro de Economía le soltó: “Yo mantengo distancia reglamentaria, pero tenemos que usar barbijo y no todos lo están usando”, en referencia a que Cristina no suele usar tapaboca en las sesiones. “Mirá…”, le intentó decir la titular del Senado, y Lousteau la interrumpió: “No me tutee porque yo a usted no la tuteo”.